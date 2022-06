F1 | Simulazione GP Canada: contano trazione e frenata

Carica lettore audio

Il circuito di Montreal, intitolato al compianto Gilles Villeneuve, ospita il gran premio del Canada, per la nona prova del mondiale di Formula 1.

Il circuito è semi permanente, ricavato sull’isola artificiale di Notre-Dame e presenta caratteristiche simili ad altri circuiti cittadini, come Monaco e Baku. Lungo 4.300m, per un totale di 14 curve, il tracciato ha una natura “stop and go”, con diversi rettilinei intervallati da chicane interlocutorie che favoriscono le monoposto con una buona trazione - indispensabile per poter affrontare il GP canadese – e allo stesso tempo stabili in ingresso curva e frenata.

Il setup vettura dovrebbe essere abbastanza differente rispetto a Monaco, ma simile a quello visto a Baku la scorsa settimana, con vetture abbastanza scariche in modo da sfruttare i diversi rettilinei, soprattutto quello tra curva 12 e 13, il più lungo del circuito.

Come evidenziato dal grafico in basso elaborato dagli ingegneri di Megaride, dove sono mostrate le energie termiche generate sui 4 corner, gli pneumatici sono mediamente stressati durante un push lap. Si può notare un grosso ammontare di energia non tanto in curva quanto in fase di accelerazione e frenata, a dimostrazione che il circuito canadese impegna le copertura in maniera più decisa in longitudinale che in laterale.

Energia termica generata dalle gomme nel GP del Canada a Montreal Photo by: MegaRide

Data la natura “stop and go” la gestione dell’impianto frenante è molto critica, con diverse curve che stresseranno i freni e quindi gli pneumatici. Particolare attenzione va prestata alla curva 13, la prima delle due S che porta sul rettilineo del traguardo: questo tratto è particolarmente famoso poiché in uscita dalla 14 vi è il cosiddetto “Muro dei Campioni” dove diversi piloti di grande calibro hanno avuto incidenti o si sono scontrati con le barriere.

I tecnici di MegaRide si sono focalizzati sull’incremento termico che si ha in questa frenata sull’anteriore sinistra.

Incremento termico del battistrada alla curva 13 del circuito cittadino di Montreal Photo by: MegaRide

La curva 13 si trova alla fine di un lungo rettilineo, il “Casino straight”, con la temperatura del battistrada che è abbastanza bassa prima della frenata, avendo subito convezione forzata con l’aria lungo questo tratto. L’incremento termico che si evince dalle simulazioni, è del 50%, un’impennata decisamente nella norma, date le condizioni.

La pista non offre un buon livello di grip e generalmente tende a gommarsi durante il week-end, provocando scivolamento specie in curva: l’usura non è dunque da trascurare.

Pirelli, come avvenuto a Baku, porterà la combinazione più morbida, C3, C4 e C5, consigliata dai carichi medio bassi. Bisognerà, però fare attenzione alla gestione dei cordoli, poiché le vetture dovranno sfruttarli appieno per minimizzare il tempo sul giro: sarà dunque un duro banco di prova per gli pneumatici resistere a tali sollecitazioni.

Un altro elemento da considerare è il meteo: generalmente è molto variabile e le temperature possono essere basse, tali da poter innescare fenomeni di graining sugli pneumatici.