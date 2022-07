F1 | Simulazione Austria: poco stress, alta velocità

Carica lettore audio

Il Red Bull Ring, a Spielberg, ospita l’undicesima prova del Mondiale di Formula 1, una settimana dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone. Il tracciato austriaco, di proprietà della Red Bull, lungo 4.318m, si trova ai piedi delle Alpi ed è caratterizzato da numerosi rettilinei, intervallati da alcune curve molto impegnative in frenata.

Gli ingegneri di MegaRide hanno eseguito le simulazioni sul circuito austriaco, analizzandone la natura “stop ‘n’ go”, evidenziata dal grafico proposto in basso nel quale vengono rappresentate le energie generate durante un giro lanciato.

Si nota come i tratti maggiormente impegnativi per le gomme, colore più chiaro, sono quelli di trazione e frenata posti a ridosso delle curve. Le uniche zone nelle quali lo stress laterale non è trascurabile sono tra le curve 7 e 8 e curva 4, molto difficile da approcciare, essendo in discesa.

Grafico Megaride del GP d'Austria Photo by: MegaRide

Il Red Bull Ring, trovandosi a circa 700 metri di altitudine, presenta i classici problemi che si hanno in montagna, ovvero aria più rarefatta, che causa diversi problemi al motore e soprattutto ai freni. L’aria più rarefatta non consente, infatti, un efficiente raffreddamento della power unit e dei freni, costantemente impegnati in lunghi rettilinei e frenate.

La zona che impegna con maggiore severità gli pneumatici, specie i posteriori, è quella relativa a curva 3. In basso è proposto un grafico che rappresenta le temperature delle gomme posteriori durante la percorrenza di questa curva, nella quale si registra un incremento termico del 45%.

Le gomme posteriori sono, infatti, molto sollecitate sul circuito austriaco, per via delle diverse accelerazioni che impegnano le monoposto; come se non bastasse la gestione dell’impianto frenante, che quest’anno si raffredda con meno efficienza a causa dei copricerchi, può comportare notevole stress termico alle gomme.

Grafico Megaride GP d'Austria Photo by: MegaRide

Pirelli, per l’occasione, non essendo una pista molto severa per gli pneumatici, ha deciso di portare il set più morbido costituito dalla C3, C4 e C5. Anche il grip atteso non è molto alto, giustificando quindi ancor di più tale scelta di set.

La principale necessità su un tracciato del genere è avere un buon posteriore, in modo da non soffrire in uscita dalle curve alla ricerca della trazione. Altra caratteristica peculiare del tracciato è la presenza di diversi saliscendi che possono comportare alcuni problemi ai piloti, specie nella gestione dei punti di staccata e nel rischio di bloccaggio, a causa dei cambiamenti di pendenza.