F1 | Silverstone vorrebbe un GP di Gran Bretagna di 4 giorni

Carica lettore audio

Il Gran Premio di Gran Bretagna è diventato una delle gare più popolari del calendario della F1, grazie all'attuale boom del campionato, e vanta il tutto esaurito da quando, l'anno scorso, i tifosi sono tornati ad assistere agli eventi sportivi dopo la pandemia del COVID-19.

La gara dello scorso anno, vinta da Carlos Sainz per la Ferrari, ha registrato un'affluenza record di 400.000 spettatori in tre giorni, superando la soglia dei 100.000 spettatori per ogni giornata di gara.

Ma nel tentativo di offrire agli appassionati un numero ancora maggiore di gare nel corso della loro permanenza in pista, il boss di Silverstone sta cercando una soluzione per estendere il Gran Premio di Gran Bretagna a quattro giorni di attività in pista.

Anche se il format della gara di F1 rimarrebbe quello tradizionale, compreso tra venerdì e domenica, rendendo disponibile la pista il giovedì si darebbe più spazio alle categorie di supporto.

Un approccio simile è stato adottato per il Gran Premio d'Australia, che si svolge su quattro giorni di attività in pista per includere serie come Supercars, Porsche Carrera Cup e S5000 il giovedì.

"Stiamo cercando di estendere il weekend", ha dichiarato giovedì Stuart Pringle, amministratore delegato di Silverstone, sul palco principale dell'Autosport International di Birmingham. "Sto lavorando sodo con la Formula 1. Credo che debbano cambiare il format del weekend. Dicono: 'Oh beh, è la FIA, devono fare i test sui sistemi e tutto il resto' - beh, fateli un giorno prima".

"Facciamo qualcosa il giovedì. C'è un sacco di gente che vuole venire a vedere le cose, e tre giorni non sono sufficienti". "Facciamo in modo che sia la parte migliore di una settimana di festival. "La gente si presenta a Silverstone il martedì, monta la tenda e basta, è già dentro".

Fans gather to celebrate at the end of the race Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Secondo Pringle, il Gran Premio di Gran Bretagna di quest'anno è effettivamente un tutto esaurito, a parte alcuni biglietti "a prezzo pieno", in linea con la tendenza dell'attuale boom della F1, che ha portato alla piena partecipazione alla maggior parte delle gare.

L'autodromo sta lavorando da diversi anni per garantire un'offerta più ampia ai fan che partecipano al weekend di gara, compresa una maggiore enfasi sugli eventi musicali una volta terminata l'azione in pista.

Pringle ha riconosciuto che c'è stato un enorme cambiamento nelle sorti dell'evento rispetto agli anni precedenti, quando il futuro del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone sembrava essere in dubbio, lodando l'approccio dei proprietari della F1, Liberty Media, da quando hanno acquisito la serie nel 2017.

"È scontato che la domenica ci sia il tutto esaurito", ha detto Pringle. "Qualche anno fa siamo arrivati a fare il tutto esaurito il sabato, e ora anche il venerdì ci siamo quasi. È lì che si realizza il profitto. E se non si fanno profitti - signor Ecclestone - non si può reinvestire nelle infrastrutture".

"Silverstone sta scricchiolando e gemendo, perché la BRDC non è riuscita a trarre profitto dal Gran Premio per 40 anni. Ora, sono lieto di dire che i proprietari della F1 hanno una visione ragionevole: non è nel loro interesse schiacciare il promotore, e riconoscono che la BRDC investe tutti i suoi soldi nelle strutture".

"Se mettiamo a disposizione strutture migliori, otteniamo un'esperienza migliore per i fan, e se è migliore per i fan, è migliore per il campionato nel suo complesso, e tutti ci guadagnano".