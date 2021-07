F1, Silverstone, Libere 2: Verstappen e poi ci sono le Ferrari

La seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna è servita solo a fare delle prove di long run, con le monoposto che non possono essere modificate perché in regime di parco chiuso dall'inizio delle qualifiche di ieri. Il format del weekend inglese è stato rivoluzionato in funzione della Sprint Qualifying, la gara di 17 giri di questo pomeriggio.

Non ha molto senso, quindi, fare delle valutazioni dei tempi di questo turno, cercando solo di discernere se i team hanno lavorato preparando la "garetta" che vale la pole position, o per il Gran Premio di domani.

E allora si spiega come mai Max Verstappen sia davanti a tutti con un 1'29"902 ottenuto con una mescola media: l'olandese ha completato 19 giri simulando la Sprint Qualifying, girando con circa 45 chili di carburante nel serbatoio, mentre solo negli ultimi dieci minuti l'olandese ha lavorato con il pieno, pensando alla domenica e trovando subito un passo impressionante, migliore di quello tenuto dalle Mercedes.

Alle spalle della Red Bull dell'olandese sono spuntate le due Ferrari che hanno differenziato l'attività: Charles Leclerc ha iniziato la sessione con le gomme hard, mentre Carlos Sainz si è dedicato alle medie. I due hanno dedicato l'attenzione alla durata per il GP prima di passare rispettivamente alle medie e alle rosse mostrando un tempo di attacco al mini long run molto interessante.

Il monegasco è arrivato a tre decimi dalla RB16B, mentre lo spagnolo con 1'30"507 si è fermato a sei decimi. Charles si è lamentato del degrado delle medie, specie all'anteriore, mentre Sainz con una mescola più morbida è riuscito a tenere un passo più regolare.

La sensazione, quindi, è che la gomma per la SQ possa anche diventare la gomma rossa, vale a dire la più morbida che non ha problemi di degrado sulla distanza dei 17 giri, mentre a tavolino sembrava che il pneumatico giusto sarebbe stato quello giallo.

Le due Mercedes sono solo ottava con Lewis Hamilton e nona con Valtteri Bottas: il team di Brackley non ha dedicato particolare attenzione alla garetta del sabato, preferendo preparare il GP con oltre 90 chili di carburante valutando le gomme rosse e bianche e rimediando un distacco di 1"1 dalla vetta che è in linea con le differenti soluzioni adottate.

Esteban Ocon con l'Alpine è stato il primo a completare la distanza della SQ con le gomme rosse e si è portato al quarto posto davanti a Sergio Perez con la seconda Red Bull e alle due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo che hanno viaggiato di conserva davanti al campione del mondo in carica.

Ora gli ingegneri dovranno elaborare i dati raccolti in questa strana sessione nella quale nessuno ha cercato di sparare un tempo: la gomma soft regge la distanza del sabato ed è diventata un'opzione possibile. Non è da escludere che ci siano team che diversifichino le scelte fra i piloti: magari conservativi con chi scatta più avanti e più aggressivi con chi spera di recuperare delle posizioni sulla griglia rispetto alle qualifiche. Le risposte le avremo alle 18,30...