F1 | Silverstone, Libere 2: McLaren domina, Haas meglio di Ferrari!

La McLaren prenota Silverstone: Lando Norris si è confermato in vetta alla tabella dei tempi anche nella seconda sessione di prove libere del GP del Gran Bretagna. L'inglese ha impressionato perché con le gomme soft e la MCL38 in versione da qualifica si è spinto a un tempo di 1'26"549 che è un paio di decimi inferiore alla pole position dello scorso anno.

E dietro a Norris, che è stato indiscutibilmente in più veloce e costante nel long run svolto con la mescola media, è spuntato Oscar Piastri l'altro pilota del team di Woking, per quanto staccato di 331 millesimi. L'australiano ha fatto una simulazione di gara con le soft e il passo è parso decisamente inferiore nel confronto con Lando.

Ha dovuto usare due treni di gomme rosse, ma Sergio Perez si è portato al terzo posto dietro alle McLaren con la Red Bull: il messicano comincia a sentire crescere la pressione (il contratto biennale che ha firmato ha delle clausole legate alle prestazioni) e si è portato a quattro decimi dalla migliore MCL38, mentre Max Verstappen il tempo lo ha tentato decisamente prima del compagno e non si è preoccupato della settima posizione perché la prestazione l'ha ottenuta fra i primi piloti che avevano montato le soft.

La durata con le medie ha mostrato una buona consistenza, anche se non a livello di Norris: la Red Bull sta lavorando allo sviluppo della RB20 (c'è un nuovo marciapiede del fondo) e pare ci sia ancora da lavorare per trovare l'ideale messa a punto.

Clamoroso è il quarto tempo di Nico Hulkenberg: il tedesco con 1'26"996 ha dato il chiaro segno di quanto funzioni bene lo sviluppo della VF-24 con le nuove pance stile Ferrari e il fondo che sembra quello vecchio della SF-24. Nico si è messo alle spalle proprio la rossa di Charles Leclerc e il che è tutto dire: la macchina clienti sta davanti a quella ufficiale. Non ci sarebbe bisogno di altre parole, visto che la Haas viene sviluppata nella stessa galleria del vento e sullo stesso simulatore della Ferrari.

La Scuderia ha proseguito il lavoro incrociato fra i due piloti; Leclerc ha usato la SF-24 più evoluta, mentre Carlos Sainz aveva la specifica di fondo di Imola. Fra i due piloti del Cavallino ballano tre posizioni nella lista dei tempi e un decimo sul cronometro. Sarà interessante vedere quale sarà la scelta che verrà fatta domani: i piloti potranno scegliere la configurazione che preferiscono, oppure dovranno andare in coppia? Il dato di Silverstone evidenzia che la rossa (ma anche la Haas) sta davanti alla Mercedes.

Lewis Hamilton è sesto poco avanti a Verstappen , ma ha pagato sei decimi dalle McLaren, dand la sensazione che la W15 si adatti meno alla pista inglese rispetto all'Austria. L'inglese è davanti al vincitore del Red Bull Ring, visto che George è solo decimo.

Lance Stroll, un altro che come Max ha fatto il tempo presto, è nono con l'Aston Martin: il canadese si conferma davanti a Fernando Alonso solo 11esimo con l'altra "verdona". Se Valtteri Bottas ha confermato la crescita della Sauber con la 12esima piazza, non si può dire altrettanto per GUanyu Zhou che è scivolato al 18esimo posto.

Il finlandese ha preceduto la Williams di Alexander Albon che si è messo alle spalle le due Alpine di Pierre Gasly e Esteban Ocon, meno incisive del previsto. Ancora in difficoltù la Racing Bulls: Yuki Tsunoda è 16esimo e Daniel Ricciardo è caduto al 19esimo posto, seguito solo da un Kevin Magnussen ultimo dopo aver saltato il primo turno per lasciare il posto a Ollie Bearman. Il danese ha lavorato per la gara e non ha pensato a cercare il tempo. Logan Sargeant, 17esimo, ha ritrovato il sorriso: non è ultimo con la Williams e tanto pare che gli basti...