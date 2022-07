F1 | Silverstone, Libere 1: Bottas sul bagnato davanti a Hamilton

Carica lettore audio

Le previsioni meteo sono state rispettate al minuto: Meteo France aveva previsto pioggia a partire dall'inizio del primo turno di prove libere del GP di Gran Bretagna e l'acqua è caduta copiosa nei primi venti minuti, alternando poi rapidi scrosci a schiarite che hanno reso il fondo asfaltato molto scivoloso, con troppo grip per le gomme full wet e con poco drenaggio per le intermedie.

Dieci sono i piloti che hanno chiuso un giro cronometrato e tutti hanno effettuato almeno un giro di installazione per avere la percezione del tracciato inglese da medio carico.Il turno è stato interrotto a tre minuti dalla fine della sessione per un'innocua uscita a Copse di Lance Stroll.

L'Aston Martin è finita in testacoda e si è fermata nella sabbia senza urtare le protezioni. La direzione gara ha sventolato la bandiera rossa sancendo la fine dei lavori, anche se il pilota canadese ha innestato la retro della ARM22 ed è tornato ai box con i suoi mezzi. Quando si dice che si esagera con la paura per la sicurezza!

Il più veloce è stato Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo capace di arrivare a fine sessione a 1'42"249 con le gomme a mescola intermedia. Il finlandese ha preceduto Lewis Hamilton con la Mercedes W13 rivista e corretta: l'inglese ha azzardato un treno di slick soft, ma dopo un primo tratto molto veloce, ormai asciutto, ha dovuto fare i conti con un asfalto fradicio nel quale ha dovuto guidare come se fosse sulle uova.

Lewis ha percorso 10 giri, uno più di Carlos Sainz terzo con la Ferrari F1-75 capace di un tempo di 1'42"967 ottenuto con le gomme intermedie. Lo spagnolo che poi è passato alle slick, ha fatto solo un giro con le hard, la mescola più inadatta in queste condizioni. Dietro al ferrarista è spuntato Charles Leclerc che la sua prestazione di 1'43"801, l'ha ottenuta a inizio turno quando le condizioni erano peggiori per poi fermarsi ai box e non prendere rischi inutili.

Fra i piloti più assidui in pista quelli con power unit Ferrari: le squadre clienti e Carlos Sainz hanno smarcato delle parti nuove per cui si sono premurati di verificare che tutto funzionasse a dovere dopo le sostituzioni. Sulla F1-75 di Sainz è stato montato il telaio di scorta dopo che era emerso un problema al sistema di alimentazione della power unit.