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F1 | "Si è vista la sua intelligenza": come Hulkenberg ha tenuto dietro Russell

Audi ha centrato il maggior bottino della stagione, centrando la zona punti sia nella sprint che nella gara lunga, dove alla fine ha tenuto alle spalle anche George Russell. Questa volta tutto si è incastrato alla perfezione anche per Audi, che temeva le alte temperature e l'umidità di Singapore, conquistando punti preziosi in classifica .

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 13 ott 2026, 16:34

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Singapore era una di quelle tappe cerchiate in rosso sul calendario di Audi perché, nonostante una certa carenza di performance della Power Unit nelle gare disputate in condizioni di grande caldo, come emerso a Sepang e confermato dagli stessi piloti, il tracciato di Marina Bay sulla carta avrebbe dovuto adattarsi meglio alle caratteristiche della R26. Certo, da qualche anno anche a Singapore i rettilinei hanno acquisito maggiore importanza, ma resta comunque una pista molto specifica.

Se c'è un elemento che quest'anno la R26 ha confermato è che, a livello di telaio, si tratta di una delle migliori vetture del centro gruppo. Quel carico aerodinamico extra ha inoltre contribuito a compensare almeno in parte ciò che manca alla Power Unit, anche su circuiti sensibili alla potenza, come si è visto a Barcellona, Silverstone e Spa. Un andamento che richiama quello di un'altra squadra penalizzata dalla carenza di cavalli, la Ferrari.

Proprio come il team di Maranello, però, anche Audi arrivava a Singapore con il potenziale per fare bene. Forse non abbastanza per puntare alla vittoria, ma certamente per conquistare punti importanti in ottica campionato. Nel caso della casa di Ingolstadt lo si può affermare con ancora più convinzione, perché per la prima volta in stagione è riuscita a entrare in zona punti sia nella Sprint del sabato sia nel Gran Premio della domenica, dove un ruolo cruciale è stato svolto da Nico Hulkenberg.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

In entrambe le gare, la capacità del tedesco di infilarsi negli spazi giusti nel corso del primo giro è stata alla fine l'elemento che ha fatto la differenza. Sul giro secco, infatti, certe differenze di motore tendono a emergere in maniera più marcata rispetto alla gara, motivo per cui Hulkenberg è partito in entrambi i casi fuori dalla top 10. Per conquistare punti serviva quindi anche un eccellente primo giro.

Nella Sprint disputata sul bagnato, il tedesco ha recuperato due posizioni con altrettanti sorpassi all'esterno di curva 5, mentre nella gara lunga della domenica si è creato lo spazio necessario sopravanzando Arvid Lindblad allo scatto e attaccando Pierre Gasly in curva 3. In particolare, il sorpasso sul pilota francese si è rivelato cruciale, considerando che entrambi erano partiti con la gomma media, la stessa mescola scelta da Audi per il tedesco.

Pur accusando, come Hamilton, un certo deficit di passo rispetto a chi aveva optato per la soft, confermatasi per tutto il weekend la mescola migliore grazie al notevole grip aggiuntivo offerto dalla pista, Hulkenberg è riuscito a contenere il distacco da Lawson entro i tre secondi e, allo stesso tempo, a costruire un margine di entità simile su Gasly.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Per Alpine, a quel punto, l'unico modo per recuperare la posizione era tentare un undercut. Per questo è stata la prima squadra del centro gruppo a premere il grilletto, con Audi che si è immediatamente coperta fermandosi nel giro successivo. Il pit stop non è stato particolarmente rapido, ma si è comunque rivelato sufficiente per restare davanti al francese, anche grazie al fatto che, una volta rientrato in pista, Gasly è rimasto bloccato nel traffico di Sainz e Hadjar.

La vera magia, però, è arrivata più tardi, quando Hulkenberg è riuscito a tenersi alle spalle Russell nel finale di gara. È chiaro che a Singapore sorpassare non è mai semplice e, per certi versi, la scelta di partire con la gomma media ha persino giocato a suo favore, permettendogli di avere una mescola più competitiva nell'ultima fase della corsa e riducendo così il divario prestazionale rispetto alla Mercedes.

Ma questa è solo una parte della storia. Non solo perché Russell è comunque riuscito a risalire fino alla zona punti, ma soprattutto per il modo in cui Hulkenberg ha gestito il finale di gara: "È stato un weekend davvero molto positivo per lui. Non necessariamente solo per oggi, ma per il modo in cui ha ottenuto il risultato nella Sprint Qualifying, nella Sprint e poi in gara. Ha dimostrato tutta la sua esperienza. E direi anche la sua intelligenza in gara", ha raccontato Allan McNish, Racing Director Audi, al termine della corsa.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Nel finale, infatti, ha dovuto affrontare una decina di giri con George, che era chiaramente più veloce, ma è riuscito a essere rapido nei punti giusti del circuito, a difendersi bene senza però esagerare nella difesa. Credo quindi che abbia gestito la situazione in maniera davvero intelligente”.

Le parole di McNish hanno un grande fondo di verità, perché in effetti ci sono state delle situazioni dove Russell è stato davvero molto vicino al sorpasso, in particolare alla staccata di curva 7, ma Hulkenberg è sempre riuscito a uscire dalle zone a bassa velocità con quel piccolo vantaggio utile a poter difendere l’interno in frenata, senza lasciare al britannico lo spazio per inventare qualcosa ritrovandosi sempre sulla traiettoria esterna.

Quell’intelligenza tattica la si è vista anche nel modo in cui ha sfruttato l’energia elettrica, sacrificando certe curve per poi sfruttare il boost sugli allunghi. Curiosamente, ciò ha indirettamente aiutato anche a recuperare su Liam Lawson che ha finito per dare la scia al tedesco aiutandolo ulteriormente nella sua difesa su Russell, al punto che il britannico ha poi dovuto prendere spazio per far rifiatare i freni.

“All’inizio non pensavo che sarebbe stato possibile [tenere dietro Russell], ma poi ho trovato un ritmo migliore e sono riuscito a ridurre il distacco da Liam. Inoltre, ho beneficiato di una sorta di scia indiretta, che ci ha aiutato parecchio sul dritto, permettendoci di guadagnare un po’ di velocità di punta”.

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