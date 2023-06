F1 | Shovlin cauto: "Montreal pista più probante per la W14B"

Il doppio podio ottenuto al Gran Premio di Spagna ha riportato il sorriso in casa Mercedes. Le novità introdotte a Monaco ma sfruttate molto meglio sul Circuit de Catalunya-Barcelona hanno fatto il loro dovere, mostrando che tutto il lavoro svolto dal team nel corso delle ultime settimane è stato fatto nella giusta direzione.

Barcellona, però, è stata spesso amica delle Frecce d'Argento - ora Frecce Nere - nell'ultimo decennio. Sulla pista che spesso ha ospitato i test invernali il team di Brackley ha dominato con frequenza, salvo incidenti fratricidi.

Ecco perché il team, a partire dai vertici, è molto cauto sulle prestazioni viste in terra catalana. Basti ricordare quanto di buono fatto vedere nel 2022 dalla disastrosa W13 al Montmelò. Così uno dei veri banchi di prova del nuovo pacchetto introdotto nel Principato di Monaco diverrà il Gran Premio del Canada, che si terrà la prossima settimana al Gilles Villeneuve di Montreal.

Andrew Shovlin, direttore dell'ingegneria di Mercedes, ha sottolineato come, per capire il reale potenziale delle novità dedicate alle monoposto di Lewis Hamilton e George Russell, sarà necessario attendere riscontri più attendibili come quelli che potrebbero essere raccolti su piste diverse da quella di Barcellona.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Il fatto è che il pacchetto di aggiornamenti funziona molto bene su circuiti come Barcellona, in cui servono prestazioni ad alta velocità", ha detto Shovlin nel debriefing Mercedes fatto questa settimana.

"Siamo stati più competitivi sui circuiti veloci. Alla fine siamo riusciti a ottenere un ottimo equilibrio e un buon ritmo di gara".

"A Montreal, dove andremo la prossima settimana, è un tracciato molto diverso. Ci sono più curve a bassa velocità, molti rettilinei a gas spalancato e ci aspettiamo difficoltà maggiori".

"Non pensiamo di arrivare alle calcagna della Red Bull. Siamo consapevoli che il Canada sarà probabilmente una sfida più impegnativa rispetto a quella che abbiamo affrontato al Montmelò".

Secondo Shovlin, la Mercedes in Canada si troverà nel gruppo degli inseguitori della Red Bull, che annovera anche Aston Martin Racing e la Ferrari. E anche Alpine potrebbe essere della partita dopo le ottime prestazioni di Monte-Carlo e Barcellona.

"La pista [il Gilles Villeneuve di Montreal] è bella e lì si corre benissimo. Ci sarà da divertirsi e sicuramente lotteremo per ottenere ogni minimo risultato possibile. Per come si presenta la griglia di partenza, potremmo partire dal secondo posto come dal decimo. Ci sono davvero pochi decimi di differenza tra una monoposto e l'altra".