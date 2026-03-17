F1 | Shanghai punta all'esaurito con un milione di spettatori nel mirino

Nel 2026 il Gran Premio di Cina di Formula 1 ha festeggiato la sua ventesima edizione. Il debutto sullo Shanghai International Circuit risale al 2004, ma dal 2020 al 2023 i vincoli legati alla pandemia hanno impedito il ritorno della gara in calendario.

Per molti anni la trasferta cinese era tra le più presenti nella ‘unwanted list’ degli addetti ai lavori, ovvero quei Gran Premi in cui normalmente si sgomita per restare a casa. L’affluenza del pubblico è sempre stata medio-bassa, la grande tribuna posta all’esterno di curva 1 è stata sempre coperta da un telo e, più in generale, l’interesse per l’evento non è mai stato particolarmente elevato. E così è stato fino al 2019.

I tifosi della McLaren al GP della Cina Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Quando la Formula 1 è tornata in Cina nel 2024 ha trovato però un mondo diverso. Il cielo griglio e la foschia che per molti anni sembravano far parte del circuito stesso non ci sono più. La mobilità cittadina è ormai in gran parte più full-electric e il verde ha iniziato a farsi strada anche in luoghi che fino a pochi anni fa sembravano impensabili. Sarà un processo lungo, ma è ormai avviato e procede a una velocità sorprendente.

Ma non è solo una questione di svolta ‘green’. In passato i piloti di Formula 1 in Cina erano quasi sconosciuti, così come i team e le vicende legate al campionato. Il vento è cambiato.

Fuori dagli alberghi che ospitano i piloti, sin dalle prime ore del mattino si formano lunghe file di fan in attesa dei propri beniamini per una foto, spesso con regali in mano, in una scena che ricorda più la tradizione giapponese che quella cinese.

Fans di Lewis Hamilton Foto di: Lars Baron / Getty Images

Le stesse immagini si sono viste all’aeroporto internazionale di Pudong, con centinaia di fan che hanno atteso i piloti dell’uscita degli arrivi. Resta un piccolo mistero come siano riusciti a conoscere il volo Melbourne-Shanghai dei propri idoli, visto che il pubblico aspettava con bandiere e magliette proprio dei piloti effettivamente in arrivo.

L’entusiasmo è diventato ancora più evidente nei quattro giorni di presenza in pista. I biglietti per il weekend 2026 (230.000) sono stati venduti in meno di un giorno, rendendo insufficiente la capienza complessiva delle tribune per soddisfare la domanda. Nella grande fan-zone, alle spalle dell’immensa tribuna centrale, si è registrato un assalto costante ai gazebo del merchandising, in particolare ai prodotti nati dalla nuova partnership tra F1 e Disney, al punto che molti negozianti hanno rinunciato a collocare la merce sugli scaffali, consegnandola direttamente dagli scatoloni.

Il governo locale guarda già al futuro del Gran Premio. All’autodromo di Shanghai inizierà presto la costruzione di nuove tribune all’esterno del tratto compreso tra curva 2 e curva 6, ma il piano è ancora più ambizioso. L’obiettivo fissato per il 2030 è portare in pista, nell’arco del weekend, un milione di spettatori. Una cifra che può sembrare folle, ma che perde parte della sua incredibilità se si considera che nell’area metropolitana di Shanghai la popolazione ha ormai superato i 30 milioni di abitanti.

Zhou Guanyu acclamato da pubblico di Shanghai nel 2005 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Gli appassionati cinesi (una fan base stimata in 220 milioni) sono per lo più under 35, con il 50% costituito da donne. Un dato emerso visivamente anche negli incontri organizzati con i piloti nella fan-zone, dove oltre ai top-driver l’accoglienza più calorosa è stata riservata a Guanyu Zhou, eroe locale ed oggi pilota di riserva della Cadillac F1.

Zhou ha disputato finora una sola edizione della gara di casa, nel 2024, ma alle sue spalle al momento non c’è ancora un movimento di giovani piloti che faccia pensare ad un cinese a tempo pieno in Formula 1. Servirà pazienza: la crescente popolarità dello sport finirà inevitabilmente per portare sempre più ragazzini sulle piste di kart, innescando un processo lungo ma ben conosciuto nel motorsport. La stessa pazienza che, negli anni, ha trasformato il Gran Premio di Shanghai da potenziale meteora del calendario a una tappa con basi sempre più solide e grandi ambizioni nel medio e lungo periodo.