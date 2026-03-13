Vai al contenuto principale

Prove Libere
Formula 1 Cina

F1 | Shanghai, LIbere 1: le Mercedes fanno il vuoto, le Ferrari in difficoltà

Russell nell'unica sessione di prove libere del GP di Cina domina e si posta a 1"2 dai tempi dello scorso anno con la W17. Antonelli è secondo a un decimo. Seguono le due McLaren in ripresa, ma staccate di oltre mezzo secondo, mentre la Scuderia non trova il passo con l'ala Macarena: Leclerc quinto è a otto decimi.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Due Mercedes davanti a tutti nella prima e unica sessione di prove libere del GP di Cina con gli altri che sono lontani, molto lontani. La differenza resta di oltre mezzo secondo e la novità è che dietro alle W17 sono spuntate le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. 

George Russell, vincitore in Australia, ha portato la freccia nero e argento a 1’32”741, un tempo che è già ad appena 1”2 dalla FP1 dello scorso anno, tenuto conto che il grip della pista è minore rispetto al 2025 e le temperature di inizio turno erano di appena 14 gradi di aria con un asfalto che è andato scaldandosi da 11 fino a 26 gradi, temperature non certo ideali per far lavorare gli pneumatici Pirelli. 

In questo quadro è emersa la supremazia della Mercedes che domina in ogni condizione: Kimi Antonelli non è lontano dal leader del mondiale. Il bolognese è ad appena 120 millesimi e per due volte con le medie il giovane italiano ha dovuto fare i conti con le improvvise VSC che hanno imposto il suo rallentamento mentre stava firmando quello che sarebbe stato il miglior tempo. 

La W17 è inarrivabile anche su una pista dove non ci sono problemi di ricarica come a Melbourne, confermando un pacchetto tecnico che non per ora non è attaccabile. Si registra un parziale risveglio della McLaren, che a parità di motore Mercedes, paga mezzo secondo con il campione del mondo in carica. Norris ha ottenuto la prestazione a fine sessione, quando faceva più “caldo”, mentre Oscar Piastri è a due decimi dall’inglese. 

Le vetture papaya chiudono davanti alle Ferrari che erano considerate le sfidanti delle Mercedes. La Scuderia ha portato al debutto l’ala posteriore Macarena, valutando questa soluzione per tutto il turno. Lewis Hamilton, sesto, ha patito subito un bloccaggio in frenata nel quale ha spiattellato il treno di medie. L’inglese non ha mai trovato il passo e i tecnici del Cavallino hanno consigliato i piloti di anticipare la chiusura dell’ala mobile per evitare l’effetto “paracadute” nella fase di chiusura dei profili che si associa al brusco intervento del freno rigenerativo associato al freno motore. 

Abbiamo visto una Ferrari meno solida di quella vista in Australia, alle prese con il sottosterzo nel guidato e uno squilibrio del retrotreno in staccata. È l’ala Macarena che ha tolto equilibrio alla rossa? La domanda è lecita, visto che Charles Leclerc non è riuscito a inventare il suo giro e paga 858 millesimi da Russell e tre decimi anche dalla MCL40. Lewis, lo abbiamo detto, era fuori portata a mezzo secondo dal compagno di squadra. Abbandonerà l’ala rovesciata? 

Stupisce, infatti, trovare Oliver Bearman a ridosso della Ferrari con la Haas dotata del motore clienti. L’inglese precede addirittura Max Verstappen con la Red Bull. L’olandese è in crisi perché la RB22 è addirittura a 1”8, rivelandosi inguidabile, con Isack Hadjar che è 13esimo, per essendo a tre decimi dal quattro volte campione del mondo. 

L’Audi si conferma in Top 10: questa volta c’è Nico Hulkenberg nono davanti all’inossidabile Pierre Gasly che fa quello che può con l’Alpine. Franco Colapinto è solo 15esimo ma la A526 è ostica: l’argentino si è fermato in pit lane per un black out che Franco ha saputo risolvere prima che i suoi meccanici siano riusciti ad andare a recuperarlo in fondo alla corsia. 

Liam Lawson è 11esimo con la Racing Bulls, mentr Arvid Lindblad è stato costretto ad accostare la sua VCARB02 dopo che del fumo si è levato dentro all’abitacolo. Brutto segno... 

Gabriel Bortoleto con la seconda R26 è 12esimo, ma il brasiliano ha dovuto fare i conti con ripetuti bloccaggi del posteriore: bisogna regolare il brake by wire che interviene in modo troppo insistito. Di Hadjar in difficoltà con la Red Bull abbiamo detto: il francese precede il connazionale Esteban Ocon che soffre con la Haas. 

Le Williams sono 16esima con Alexander Albon e 16esima con Carlos Sainz. Lo spagnolo ha saltato quaranta minuti della sessione per problemi di acquisizione dati che lo hanno tenuto fermo ai box dopo l’installation lap. 

Fernando Alonso colloca l’Aston Martin al 18esimo posto a tre secondi dalla vetta: quanto meno lo spagnolo ha potuto girare con la AMR26 che è più staccata con Lance Stroll ventesimo. 
Chiudono le Cadillac: Valtteri Bottas regge il passo dell’Aston Martin, mentre Sergio Perez, alla prese con molti guai, è staccatissimo... 

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.741

   S 211.595
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.120

1'32.861

 0.120 S 211.322
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 29

+0.555

1'33.296

 0.435 S 210.336
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.731

1'33.472

 0.176 S 209.940
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.858

1'33.599

 0.127 S 209.656
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+1.388

1'34.129

 0.530 S 208.475
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+1.685

1'34.426

 0.297 S 207.819
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

+1.800

1'34.541

 0.115 S 207.567
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.898

1'34.639

 0.098 S 207.352
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.935

1'34.676

 0.037 S 207.271
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+2.032

1'34.773

 0.097 S 207.058
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 26

+2.087

1'34.828

 0.055 S 206.938
13 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 26

+2.115

1'34.856

 0.028 S 206.877
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 25

+2.136

1'34.877

 0.021 S 206.832
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 26

+2.206

1'34.947

 0.070 S 206.679
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.739

1'35.480

 0.533 S 205.525
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.938

1'35.679

 0.199 S 205.098
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 18

+3.115

1'35.856

 0.177 M 204.719
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 25

+3.316

1'36.057

 0.201 S 204.291
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+4.483

1'37.224

 1.167 M 201.839
21 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+5.155

1'37.896

 0.672 M 200.453
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 13

+6.459

1'39.200

 1.304 M 197.818
Guarda i risultati completi

