F1 | Senna 30 Years: Imola ha allestito un ricco calendario

Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1, e Bianca Senna, responsabile della Fondazione Senna, si sono collegati da remoto per la conferenza stampa in Regione Emilia Romagna nella quale sono state ufficializzate le celebrazioni a ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger in occasione del GP di San Marino del 1994.

Il Comune di Imola in collaborazione con l’Istituto Ayrton Senna, il ministero degli Esteri e la Regione Emilia Romagna ha organizzato un ricco calendario di eventi dal titolo “Senna 30 years” che si snoccioleranno intorno all’Enzo e Dino Ferrari dal 21 marzo fino al 2 giugno, con un focus particolare al 1 maggio, giorno della commemorazione della scomparsa del campione brasiliano. In questo periodo il tracciato del Santerno vivrà anche due appuntamenti del calendario internazionale: la 6 Ore di Imola, valida quale seconda prova del WEC, dal 19 al 21 aprile, e il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna dal 17 al 19 maggio.

Alla presenza del sindaco di Imola, Marco Panieri e del Governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del Segretario di Stato per lo Sport di San Marino, Teodoro Lonfarnini, e del presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi è stato illustrato il ricco calendario di manifestazioni che si aprirà il 21 marzo, giorno non casuale perché ricorre il giorno della nascita di Ayrton.

Il logo di Senna 30 Years Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Nel Museo di San Domenico, via Sacchi 4, verrà inaugurata la mostra fotografica “Magic. Ayrton Senna – Imola 1994 – 2024”. Saranno esposti 94 scatti rigorosamente in bianco nero di Angelo Orsi e Mirco Lazzari. Se l’inizio della rassegna è collegata al compleanno del tre volte campione del mondo, le immagini esposte sono 94 per eternare l’anno della morte. Gli scatti del fotografo di Autosprint e grande amico di Ayrton fanno emerger non solo il campione, ma anche e soprattutto l’aspetto umano.

Il 23 marzo, in occasione delle giornate FAI, si potrà effettuare un percorso denominato: “Ayrton Senna da Kobra a Pierotti” con appuntamenti guidati dalle ore 10 alle 17. Verrà offerto un percorso della memoria fra arte, velocità e natura che prenderà l’avvio dal grande murales che l’artista brasiliano Kobra ha dedicato al pilota brasiliano sulla facciata del Museo Checco Costa e si concluderà al monumento in bronzo dello scultore Stefano Pierotti, posto nel parco delle Acque Minarali.

Un momento della conferenza stampa in Regione Emilia Romagna sulle celebrazioni di Senna per i 30 anni Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Dal 16 aprile al 1 giugno nella biblioteca comunale sarà allestita la mostra “Non esiste curva dove non si possa sorpassare. L’autodromo di Imola dalle origini al ritorno del WEC” con fotografie, documenti e giornali d’epoca che affonderanno fino al 1953, data di nascita del tracciato.

Marco Isola, apprezzato fotografo imolese, dal 18 al 21 aprile, proporrà undici scatti a Palazzo Vacchi, via Appia 37, per “ImolAyrton” con immagini che stringono il campo fra il 1992 e il 1994 comprendendo il via del GP di San Marino 1994 e l’ultimo passaggio della Williams FW16 prima dell’incidente al Tamburello. Le immagini sono in vendita e parte del ricavato andrò in beneficenza alla Fondazione Matteo Bagnaresi che si occupa di bambini disagiati.

Dal 27 aprile al 1 maggio il Museo Checco Costa ospiterà delle Memorabilia di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger: sarà esposta la Williams FW15C che il brasiliano guidò all’Estoril al debutto con il team di Didcot. Un cimelio che sarà messo a disposizione dall’appassionatissimo Jonathan Giacobazzi. Ci sarà anche un ritratto di Magic realizzato da Rita Amadori, studentessa dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna che ha trasformato scarti della lavorazione industriale in un’opera d’arte.

Stefano Pierotti, lo scultore di Pietrasanta, allestirà un grande murale in centro città che sarà dipinto su lastre di acciaio color corten del volto di Senna che sarà realizzato secondo la tecnica dell’”Iron pictures”. Vinicio Dall’Ara curerà la mostra alla Salannunziata (via Fratelli Bandiera 17/a) dal 19 aprile al 19 maggio: da una parte la rassegna ripercorrerà la nascita del cippo dedicato ad Ayrton e riserverà uno spazio alle “Iron pictures” con figure femminili e un altro pannello che raffigura Beco.

Il 1 maggio ci sarà l’”Ayrton and Roland Day”. Al mattino ci sarà una corsa/camminata, mentre alle 14,17, ora dell’incidente di Ayrton, ci sarà la commemorazione “Senna 30 years” alla curva del Tamburello.

Dalle 16 alle 18 nella Sala Stampa dell’Autodromo si terrà un ricordo di Senna e seguirà la presentazione del libro “Senna. Le Verità” delle edizioni Minerva scritto da Franco Nugnes. A seguire allo stadio comunale Romeo Galli si svolgerà un torneo di calcio tra le scuole calcio di Italia e Brasile.

Alle 21 sul rettilineo di partenza ci sarà un evento speciale dal titolo “Io & Ayrton”, con un monologo teatrale accompagnato da musica e immagini.