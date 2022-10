F1 | Seidl: "Sarà difficile lottare con Alpine fino ad Abu Dhabi"

Carica lettore audio

Sorpasso a Singapore, controsorpasso a Suzuka. Il duello tra Alpine e McLaren per ottenere il quarto posto nel Mondiale 2022 di Formula 1 si è acceso ulteriormente nel corso delle ultime settimane con due weekend che hanno sorriso prima a un team, poi all'altro.

Alpine è uscito da Suzuka avendo recuperato il quarto posto e ora conduce la sfida con 143 punti contro i 130 della McLaren. Il quarto posto ottenuto da Esteban Ocon e il settimo di Fernando Alonso hanno scavato un solco considerevole tra i due team e ora Alpine può gestire un margine di 13 punti a 4 gare dal termine della stagione.

McLaren torna a casa dal Giappone con le ossa rotte, delusa per aver perso tutto quanto di buono mostrato a Singapore. Il decimo posto e l'11esimo di Lando Norris e Daniel Ricciardo sono il chiaro specchio di un team che è partito male, ha aggiustato il tiro durante l'anno rendendo più competitiva la MCL36, ma è poi stata travolta dagli sviluppi di Alpine, con cui le A522 si sono e si stanno rivelando più forti.

"Ora è importante concentrarci su noi stessi, assicurarci di fare dei fine settimana senza sbavature ed estrarre da ogni singola sessione il massimo che abbiamo al momento sula nostra vettura", ha dichiarato il team principal di McLaren Andreas Seidl.

"Dobbiamo riconoscere che Alpine ha fatto un ottimo lavoro sino a ora, in questa stagione. Sarà molto difficile per noi rimanere in lotta fino all'ultimo giro del GP di Abu Dhabi, ma siamo qui per questo".

A Singapore la McLaren ha potuto giovare di un nuovo pacchetto di aggiornamenti che l'hanno aiutata a portare a casa tanti punti. Alpine ha fatto esordire un nuovo fondo, la quarta versione della stagione. Se al debutto non ha potuto mostrare il proprio potenziale per via di problemi di affidabilità delle A522, a Suzuka la situazione è stata molto differente.

Il team di Enstone ha potuto apprezzare i miglioramenti prestazionali delle monoposto blu e i punti colti da Ocon e Alonso sono stati solo la naturale conseguenza di un lavoro svolto al meglio in galleria del vento.

Seidl sostiene che McLaren debba concentrarsi ora sulle proprie prestazioni e sul proprio lavoro, non certo soffermarsi su quanto fatto da Alpine: "L'affidabilità giocherà un ruolo importante anche nelle ultime gare, ma penso comunque che la nostra macchina sia buona. Abbiamo un buon team, due piloti forti e, se riusciremo a fare bene il nostro lavoro, sono certo che potremo rimanere in battaglia fino all'ultimo giro della stagione".