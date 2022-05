F1 | Seidl preoccupato: "Chi ha un team B è avvantaggiato"

Carica lettore audio

L'ottimo inizio di stagione del team Haas F1, con Kevin Magnussen che è stato in grado di andare a punti in tutte e 4 le gare disputate sino a questo momento, ha attirato diversi sguardi interessati da parte dei team rivali.

Dopo due stagioni nei bassifondi della Formula 1, la squadra diretta da Guenther Steiner è tornata a dare segnali eccellenti grazie a un progetto, la VF-22, forse non troppo interessante a livello progettuale, ma tremendamente efficace.

Questo ha fatto sorgere diverse domande in diversi team riguardo il rapporto tra Ferrari e Haas. Il team di Maranello fornisce alla squadra americana power unit, cambi e altre componenti del retrotreno e team come la McLaren non hanno nascosto le loro perplessità nel rivedere così competitive le vetture oggi bianco-rosse dopo l'addio a Uralkali arrivato a inizio stagione.

Andreas Seidl, team principal della McLaren, ha sottolineato come le relazioni tra team - come quella che c'è tra Ferrari e Haas - possano dare potenziali vantaggi non solo ai team più piccoli, ma anche ai top team.

"Ci sono due aspetti da considerare", ha dichiarato il team principal tedesco quando gli è stato chiesto delle relazioni tra i diversi team. "Questo permette alle squadre B di essere meno impegnate. Mettendo meno impegno, possono sovra performare. Ma ancora più preoccupante è che anche i team A possano beneficiare di questo rapporto".

"Questa ovviamente è la cosa più preoccupante, anche stando a quelle che sono le nostre ambizioni come team. Spero che si possano trovare soluzioni, perché chiaramente il nostro obiettivo non è quello di avere un team B. Spero che la F1 non finisca mai di essere in una situazione in cui è necessario avere un team B per lottare per il vertice".

Kevin Magnussen, Haas VF-22,Lando Norris, McLaren MCL36,Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

"Per noi è solo una questione di principio in cui la FIA e i team devono decidere quale debba essere il futuro della Formula 1. E ancora, la nostra posizione non è cambiata e non ha nulla a che fare con le attuali prestazioni sportive delle squadre".

"Voglio sottolineare questo aspetto. Haas merita tutti i risultati che stanno ottenendo al momento perché ci sono regolamenti in vigore e se sono soddisfatti non c'è nulla di cui lamentarsi. Cosa che anche noi non stiamo facendo".

"Si tratta di principio e di cose dovrebbe essere in futuro. Ancora una volta pensiamo che la F1 debba essere un campionato di Costruttori. Questo significa che tutto ciò che è legato alle prestazioni delle vetture. Tutto ciò che è rilevante per le prestazioni delle monoposto dovrebbe essere realizzato dai team, dalle squadre specifiche".

"Questo significa che si dovrebbe essere autorizzati a condividere solo le power unit e le componenti interne del cambio. Questo avrebbe senso".

Ma non è tutto, perché Seidl è particolarmente diffidente nei confronti delle squadre che condividono strutture come le gallerie del vento: "Cose come la condivisione delle infrastrutture dovrebbero essere vietate, perché ci sono un sacco di cose che non possono essere controllate in modo corretto".

"E le cose che non si possono controllare adeguatamente si dovrebbero vietare, perché in tal modo avremmo maggiore chiarezza. E poi si potrebbe evitare anche la discussione su ciò che accade al loro interno. Sarebbe tutto più pulito".

Intanto, dopo diverse perplessità da parte di numerosi team sull'operato del team Haas, Simone Resta - direttore tecnico del team statunitense - ha difeso la squadra per cui lavora sottolineando come gli ingegneri abbiano sempre lavorato all'interno del regolamento, senza mai infrangerlo in alcun modo.

"Sai, onestamente, mi interessa solo il mio lavoro, il lavoro che stiamo facendo con una macchina, cercando di migliorarla, cercando di dare una macchina migliore ai piloti. Tutte queste cose sono su un livello diverso da quello in cui opero al momento. Sì, sappiamo le regole che dobbiamo rispettare, le rispettiamo e andiamo avanti", ha subito chiarito l'ingegnere italiano.

"Non c'è molto da dire. Guardi le foto, guardi e vedi un sacco di auto con un sacco di somiglianze. Sai, è... cosa diresti? Penso che ognuno debba fare un buon lavoro e concentrarsi su se steso. E suppongo, sai, che per una squadra come la nostra che si trova in lotta con i team di centro gruppo forse qualcuno non se lo aspettava. E, sì, le cose vanno così. Dobbiamo solo spingere le prestazioni e fare un lavoro migliore e poi la macchina continuerà a essere competitiva".