F1 | Seidl lascia McLaren e diventa CEO di Sauber Group

L’effetto domino ha avuto inizio. I saluti ufficiali tra Fred Vasseur e la Sauber hanno dato il via ad una catena di annunci per lo più attesi da tempo. Il vero colpo a sorpresa c’è comunque stato, ed è quello relativo al passaggio di Andreas Seidl dalla McLaren alla Sauber, un trasferimento rimasto sottotraccia che rappresenta la vera notizia di giornata, soprattutto per il ruolo che assumerà ad Hinwil.

La posizione che il quarantaseienne ingegnere tedesco andrà a ricoprire in Sauber sarà diversa rispetto a quella occupata in McLaren nelle ultime quattro stagioni, come conferma l’annuncio del suo arrivo ad Hinwil formalizzato da Sauber Group e non dall’Alfa Romeo F1 team.

Andreas Seidl, ex Team Principal McLaren in passaggio al Sauber Group Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Seidl sarà al timone di tutta la struttura svizzera in qualità di amministratore delegato, e guiderà l’azienda nel periodo di transizione che porterà al passaggio del controllo dall’attuale proprietario Finn Rausing (che resterà nel pacchetto azionario dell’azienda) all’Audi. Tra i suoi primi incarichi ci sarà proprio quello di identificare un nuovo team principal che sarà annunciato nelle prossime settimane.

“È un’opportunità fantastica entrare a far parte del Sauber Group – ha commentato Seidl - è una squadra con una ricca storia in Formula 1 e un'organizzazione che conosco molto bene avendo lavorato e vissuto a Hinwil per quattro anni. Non vedo l'ora di unirmi al team e lavorare con tutti i colleghi sugli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati. Voglio ringraziare Finn Rausing e tutto il Sauber Group per avermi scelto: non vedo l'ora di ripagare la loro fiducia con il mio lavoro”.

Il quarantaseienne ingegnere tedesco era approdato in McLaren nel gennaio del 2019 come team principal, ruolo che in Sauber ricoprirà solo per pochi mesi, in attesa che la squadra di Hinwil nomini il successore di Frederic Vasseur.

Sotto la sua guida la McLaren è tornata a risalire posizioni dopo i difficili anni di convivenza con la Honda, ritrovando la vittoria nel Gran Premio d’Italia dello scorso anno e il terzo posto nella classifica Costruttori.

Per Seidl il passaggio a Hinwil è un ritorno, avendoci vissuto e lavorato come ingegnere responsabile delle operazioni in pista nel periodo (2006-2009) in cui la proprietà della squadra era passata a BMW.