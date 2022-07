F1 | Sebastian Vettel dice basta: si ritirerà a fine stagione

Carica lettore audio

Le voci erano ben presenti da settimane, certo, ma ciò che è stato annunciato nel primo pomeriggio di oggi non può non fare scalpore: Sebastian Vettel ha deciso di ritirarsi dalla Formula 1 al termine di questa stagione.

Ad annunciarlo è stato il suo attuale team, Aston Martin Racing, con un breve comunicato, in cui ha reso nota l'intezione del 4 volte campione del mondo, che lascerà così il Circus iridato al termine del 2022 dopo 53 vittorie, terzo pilota di tutti i tempi per i successi ottenuti in F1 alle spalle dei soli Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

"Negli ultimi 15 anni ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in Formula Uno - ce ne sono troppe da citare e ringraziare", ha affermato Vettel. "

Negli ultimi due anni sono stato un pilota del team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ e, sebbene i nostri risultati non siano stati buoni come speravamo, mi è chiaro che si sta mettendo insieme tutto ciò di cui una squadra ha bisogno per correre ai massimi livelli negli anni a venire".

"Mi è piaciuto molto lavorare con un gruppo di persone fantastiche. Tutti - Lawrence, Lance, Martin, Mike, i dirigenti, gli ingegneri, i meccanici e il resto della squadra - sono ambiziosi, capaci, esperti, impegnati e amichevoli, e auguro a tutti loro ogni bene. Spero che il lavoro che ho fatto l'anno scorso e che sto continuando a fare quest'anno sia utile per lo sviluppo di una squadra che possa vincere in futuro, e lavorerò il più possibile da qui alla fine dell'anno con questo obiettivo in mente, dando come sempre il massimo nelle ultime 10 gare".

Sebastian Vettel, Aston Martin, arriva sulla griglia di partenza Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Dopo tanti anni passati nel motorsport, Vettel ha deciso di dedicare più tempo alla sua famiglia. Sicuramente anche i risultati non certo eccezionali delle AMR22 hanno inciso non poco nella sua scelta.

"La decisione di ritirarmi è stata difficile da prendere e ho passato molto tempo a pensarci; alla fine dell'anno voglio prendermi ancora un po' di tempo per riflettere su quali saranno i miei prossimi obiettivi; mi è molto chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Piuttosto, si tratta di dire grazie a tutti, non da ultimo ai tifosi, senza il cui appassionato sostegno la Formula Uno non potrebbe esistere".

"Voglio ringraziare Sebastian dal profondo del cuore per il grande lavoro che ha svolto per l'Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team nell'ultimo anno e mezzo", ha dichiarato Lawrence Stroll, presidente di Aston Martin. "Gli abbiamo detto chiaramente che volevamo che continuasse a lavorare con noi anche l'anno prossimo, ma alla fine ha fatto ciò che riteneva giusto per sé e per la sua famiglia, e ovviamente lo rispettiamo".

"Ha guidato alcune gare fantastiche per noi e, dietro le quinte, la sua esperienza e la sua competenza con i nostri ingegneri sono state estremamente preziose. È uno dei grandi della Formula Uno di tutti i tempi ed è stato un privilegio poter lavorare con lui. Continuerà a correre per noi fino al Gran Premio di Abu Dhabi del 2022, che sarà il suo 300° Gran Premio. Gli daremo un addio favoloso".