F1 | Schumacher: "Oggi la gente critica troppo in fretta"

Mick Schumacher è convinto che oggi la gente dovrebbe attendere un po' di più prima di criticare i piloti di F1, specialmente se non sanno bene cosa ci sia dietro a certi fatti.

Il pilota della Haas è stato messo sotto accusa dopo un avvio di stagione pessimo, caratterizzato da un incidente in qualifica in Arabia Saudita che gli ha fatto perdere la gara, da una collisione con Sebastian Vettel a Miami e poi da un grosso incidente alle 'Piscine' durante il Gran Premio di Monaco.

Da allora il tedesco ha migliorato e in Canada si è qualificato al sesto posto, record della carriera, e nonostante un guasto alla sua monoposto in quella gara, ha poi conquistato punti sia in Gran Bretagna che in Austria. Ma questo non gli ha fatto dimenticare quanto ha sentito ad inizio anno.

"In un certo senso, la gente è concentrata sulla costruzione di titoli di giornale - ha detto Schumacher a Motorsport.com in un'intervista concessa prima della pausa estiva - Capisco che ci sia il bisogno di fare soldi e di fare certe cose. Ma d'altra parte, apprezzerei anche che la gente si prendesse più tempo per ricostruire i fatti".

Sebbene alcuni di questi incidenti siano stati causati da errori dei piloti, ci sono stati anche momenti in cui non erano noti tutti i dettagl; epure c'è chi ha dato comunque la sua opinione, come quando Schumacher è stato rallentato da problemi alle sospensioni in Spagna. Tuttavia, egli afferma di saper superare questi momenti.

"Non ci penso più e non ci torno più sopra. So cosa sono in grado di fare e quanto valgo. Quindi mi concentro solo su questo. Cerco solo di fare del mio meglio e di solito il meglio che posso fare dovrebbe essere sufficiente per ottenere buoni risultati, perché è stato così in Formula 2 e in Formula 3. E anche in Formula 4".

"In tutti i campionati a cui ho partecipato nelle categorie giovanili, sono riuscito ad arrivare secondo o primo. Quindi non vedo perché non dovrei essere in grado di farlo anche in Formula 1".

Mick Schumacher, Haas VF-22 crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sviluppare questo tipo di idee fa parte del reset mentale a cui Schumacher si è sottoposto dopo l'incidente di Monaco. Il cambiamento ha iniziato a svoltare la sua stagione.

"Sapevo di dover fare qualcosa per migliorare le mie prestazioni. Credo di aver dovuto riflettere su tutto quello che era successo, ma anche sul motivo per cui sono qui in Formula 1".

"Una parte importante è che amo questo sport. Quindi mi sono concentrato su questo e mi sono detto che se lo stavo facendo era perché volevo farlo, ma non ne sono obbligato".

"Questo mi ha aiutato a tornare positivo. In sostanza, sono riuscito a fare un buon lavoro".

Anche se le ultime due gare prima della pausa estiva non hanno portato nulla in termini di punti dopo la doppietta Silverstone-Spielberg, Schumacher è ottimista per il resto della stagione.

"Mi sembra che all'inizio dell'anno ci siamo un po' persi nella messa a punto e abbiamo dovuto fare un reset, poi ricostruire tutto da zero. Guardando indietro a ciò che avevamo in quelle gare, rispetto a ciò che abbiamo ottenuto oggi in termini di messa a punto, penso che possiamo essere molto soddisfatti".