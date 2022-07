F1 | Schumacher: "Lottare ancora con Lewis è stato speciale"

Carica lettore audio

Nel weekend che ha visto Charles Leclerc tornare al successo con la Ferrari dopo un periodo piuttosto complicato, l’altro protagonista sotto i riflettori in Austria è stato Mick Schumacher.

Il pilota tedesco, fresco dei primi punti in Formula 1 ottenuti a Silverstone, ha disputato al Red Bull Ring il suo miglior weekend da quando frequenta il paddock della massima categoria chiudendo la gara di domenica in sesta posizione.

Un risultato di rilievo conquistato di forza in pista. Mick ha sfruttato al massimo il pacchetto a disposizione senza mai tirarsi indietro quando si è trattato di lottare. Già in occasione della Sprint Race del Sabato Schumacher aveva appassionato il pubblico tenendo a lungo alle sue spalle Lewis Hamilton per poi cedere alla superiorità della Mercedes del sette volte campione del mondo nelle battute finali.

Mick, che al termine della garetta del sabato non si era fatto scrupoli nel criticare il team per non aver chiesto a Magnussen di farlo passare, anche domenica ha mostrato i muscoli in numerose occasioni ed alla fine è sembrato decisamente soddisfatto nell’aver messo a tacere nuovamente chi sembrava dubitare del suo potenziale.

“C’è stato un miglioramento a Silverstone ed oggi l’abbiamo confermato riuscendo ad andare nuovamente a punti con entrambe le vetture” ha dichiarato uno Schumacher sorridente e consapevole di aver ottenuto il massimo possibile.

“Spero che adesso possa iniziare una stagione diversa per me. Mancano ancora tante gare e sarebbe bello poter essere competitivi in tutte”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, lotta con Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mick si è poi tolto qualche sassolino dalle scarpe una volta giunto al ring delle interviste quando ha sottolineato come in molti non pensavano che la Haas potesse confermare anche a Spielberg le buone prestazioni già viste a Silverstone.

“Credo che tanti ci abbiano sottovalutato ad inizio del weekend ed è stato bello dimostrare che avevano torto. Siamo stati abbastanza veloci per lottare daccapo con Lewis, un qualcosa di davvero speciale”.

Schumacher ha parlato di una Haas ben bilanciata che lo ha assecondato nel suo stile di guida e gli ha consentito di lottare al limite in numerose occasioni.

“Forse la nostra era una delle vetture con il miglior bilanciamento e si è visto in tutte le lotte che abbiamo avuto in pista. Sono molto contento di questo”.