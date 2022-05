F1 | Scandalo FIA: bocciato il reclamo della Ferrari Tanto Max Verstappen, quanto Sergio Perez hanno toccato la linea gialla in uscita dalla corsia dei box. I due piloti della Red Bull hanno fatto una manovra che in passato è stata sanzionata. La FIA non aveva aperto nemmeno una investigazione e solo dopo il reclamo della Ferrari il caso è stato discusso. La decisione è scandalosa: le RB18 non hanno superato la linea con tutta la gomma per cui per il collegio dei commissari sportivi non c'è stata alcuna violazione. Un giudizio che contraddice sentenze precedenti!

Di: Roberto Chinchero Carica lettore audio Il Collegio di Commissari Sportivi del Gran Premio di Monaco ha respinto il reclamo presentato dalla Ferrari al termine della gara disputata oggi. La Scuderia ha voluto fare chiarezza sull’uscita dai box di Max Verstappen dopo il suo secondo pit-stop, sostenendo che l’olandese ha toccato la linea gialla continua che delimita la corsa di accelerazione posta dopo la curva Saint Devote. I Commissari hanno accettato il reclamo della Ferrari, analizzando quanto avvenuto al giro 23 consci di aver sanzionato un episodio simile Yuki Tsunoda nel Gran Premio d’Austria dello scorso anno. Il verdetto emesso dalla FIA riporta che “Tutte le parti convocate hanno convenuto che la monoposto numero 1 aveva parte degli pneumatici anteriore e posteriori lato sinistro sul un lato della linea gialla. Tutte le parti convocate hanno convenuto che la maggior parte delle gomme anteriore e posteriore sinistra sono rimaste sulla linea gialla”. La decisione di non sanzionare Verstappen è stata motivata con l'articolo 5c dell'Appendice L del Regolamento sportivo che prevede che all'uscita dei box una vettura “non debba oltrepassare” la linea. “In questo caso - recita il verdetto – la monoposto non ha ‘attraversato’ la linea, per farlo avrebbe dovuto avere una ruota intera a sinistra della linea gialla”. Un verdetto a sorpresa, quello emesso nella serata di Monte Carlo, che rappresenta un cambiamento importante in quelli che erano stati finora i criteri di giudizio in materia di superamento della linea continua. condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente F1 | Red Bull: tutto facile, ma ora ci sono due galli nel pollaio Prossimo Articolo F1 | Alonso: "Hamilton frustrato? Non è un mio problema" condivisioni