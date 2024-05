F1 | Sauber: nuovo ingegnere di pista per Bottas dalla Ferrari

A Miami la Sauber si è presentata con alcuni aggiornamenti sia per quanto riguarda l’ala anteriore che quella posteriore al fine di adattarsi alle esigenze specifiche di questo circuito. Tuttavia, quelle tecniche non sono le uniche novità del weekend statunitense, perché dietro le quinte il team sta continuando a trasformarsi in vista dell’arrivo di Audi nel 2026.

Qualche giorno fa, la scuderia svizzera ha infatti annunciato l’arrivo di Hulkenberg a partire dal prossimo anno, puntando su un pilota non solo di grande esperienza, ma anche di indubbio talento. Tuttavia, non è solo il fronte piloti quello su cui stanno lavorando i vertici del team, perché nel corso degli ultimi mesi è in atto una massiccia campagna acquisti per potenziare l’organico per il prossimo ciclo regolamentare.

Tra le novità del weekend di Miami c’è l’avvicendamento dell’ingegnere di pista di Valtteri Bottas, arrivato quasi a sorpresa, anche per lo stesso finlandese. Fino allo scorso appuntamento in Cina, ad assistere il pilota della Sauber era Alex Chan, ingegnere che ha una lunga storia nel team svizzero, avendo lavorato anche con Kimi Raikkonen nella sua ultima avventura in F1 sotto i colori Alfa Romeo.

Valtteri Bottas con il suo ex ingegnere di pista Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Tuttavia, a partire da questo fine settimana, Bottas ha iniziato a collaborare con un differente ingegnere di pista, con un avvicendamento che in realtà ha sorpreso lo stesso finlandese dati i tempi stretti con cui si è concretizzato il tutto: “Credo che questa sia una domanda da porre alla squadra. Sì, è stato un cambiamento piuttosto improvviso. Ovviamente si tratta di un weekend Sprint, quindi lavorare con un nuovo ingegnere non sarà facile, ma ovviamente cercheremo di trarre il massimo da questa situazione. Ma sì, è un cambiamento piuttosto improvviso”, ha spiegato Bottas durante la conferenza stampa di Miami a inizio weekend, spiegando come non fosse a conoscenza delle ragioni che hanno portato a un cambio così improvviso.

È infatti abbastanza inusuale che un avvicendamento di questo tipo avvenga durante la stagione, a meno di promozioni pianificate da tempo. Generalmente si tende ad aspettare la fine del campionato, in modo che pilota e ingegnere possano trovare la giusta alchimia durante la sosta invernale.

“Penso che tante cose stiano cambiando e che ci sono dei cambiamenti in atto. Ovviamente, alcune novità sono a lungo termine. Non conosco tutte le ragioni che stanno dietro a ogni decisione che viene presa. Ma è evidente c’è un cambiamento in corso. Le persone se ne vanno. Arrivano persone”, ha aggiunto Bottas.

Nello specifico, il nuovo ingegnere di pista del finlandese è Steven Petrik, in arrivo dalla Ferrari, dove ricopriva il ruolo di Performance Engineer. Lo statunitense fa parte del gruppo di ingegneri che si sono formati proprio con il Cavallino attraverso il programma F1 Engineering Academy. Nel corso degli anni passati a Maranello, Petrik ha lavorato sia con Sebastian Vettel che con Carlos Sainz prima di cimentarsi in questa nuova avventura in Sauber, dove farà un salto di ruolo con maggiori responsabilità.

Steven Petrik ha lavorato anche con Sebastian Vettel durante la permanenza del tedesco a Maranello Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

In realtà, Petrik ha iniziato a lavorare con il team già da qualche mese, calandosi nel ruolo di ingegnere di pista di Bottas durante un test Pirelli svolto a Suzuka pochi giorni dopo il Gran Premio del Giappone. In quel primo frangente c’è stata una prima presa di contatto, che ha poi spinto la squadra ad anticipare l’avvicendamento. Bottas è stato informato del cambio circa due settimane fa nel corso di un meeting svolto dopo il Gran Premio di Cina.

Secondo Alessandro Alunni Bravi, responsabile della Sauber, a spingere sull’acceleratore per apportare alcuni cambiamenti in tempi bravi è stato direttamente Andreas Seidl, CEO del team: “Andreas Seidl ha deciso di anticipare alcune decisioni e di iniziare a implementare i cambiamenti che porteranno la struttura attuale verso la struttura definitiva che avremo in futuro. Naturalmente, in alcuni momenti della stagione, alcune decisioni, come il cambio di un ingegnere di gara, possono avere un certo impatto, ma avevamo bisogno di iniziare ad attuare questi cambiamenti”, ha spiegato Alunni Bravi.

L’inserimento di Petrik dalla Ferrari segue altri ingaggi da scuderie rivali, anche di alto profilo, come l’ex capo meccanico di Max Verstappen in Red Bull. Una mossa che, secondo il team, aiuterà a portare non solo esperienza, ma anche il know-how da altre squadre: “Questa non è la struttura definitiva della squadra. Abbiamo voluto iniziare a lavorare sull’organigramma e Andreas Seidl ha deciso di farlo immediatamente perché pensiamo che abbiamo bisogno di portare persone con esperienza, ma anche di portare ingegneri che non possono portare il proprio know-how da altri team di squadre e aiutarci a sviluppare i nostri processi”.

“Naturalmente, ora sta a noi integrare il nuovo ingegnere e, naturalmente, stabilire un buon rapporto di lavoro e personale tra Valtteri e l'ingegnere. Questo era solo uno dei primi passi che volevamo compiere per mettere in piedi al più presto una nuova organizzazione all'interno della squadra”, ha aggiunto Alunni Bravi.