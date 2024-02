F1 | Sauber: la C44 ha esordito nel filming day a Barcellona (video)

Il mondiale 2024 di Formula 1 prenderà il via fra qualche settimana in Bahrain, ma a Barcellona c’è già stato un primo assaggio del nuovo campionato. Dopo la presentazione avvenuta in grande stile lunedì a Londra, come anticipato la nuova Sauber C44 ha completato i suoi primi chilometri sul tracciato spagnolo con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou al volante.

La monoposto elvetica ha così avuto l’onere e l’onore di aprire le danze, divenendo la prima monoposto della nuova stagione a scendere in pista su un circuito ben conosciuto dalle squadre. Anche gli scorsi anni, infatti, la Sauber aveva sempre scelto Barcellona per dare il via al suo campionato e, curiosamente, il debutto della C43 era avvenuto sempre il dieci febbraio sulla stessa pista del Montmelò.

Sauber ha infatti deciso di sfruttare il primo dei due filming day messi a disposizione dal regolamento per ogni squadra, che da questa stagione sono stati allungati a 200 km, in modo da completare le riprese promozionali che saranno poi utilizzate dal team e dagli sponsor nel corso dell’anno. Da segnalare anche la presenza sulle fiancate di Kick, per quegli appuntamenti del mondiale in cui non sarà possibile sfoggiare sulla vettura lo sponsor principale Stake come nello scorso campionato. Dopo le foto di rito e qualche prova di pit-stop la monoposto è tornata in garage, in attesa di volare in Bahrain fra qualche settimana.

Tuttavia, per le scuderie le giornate di riprese rappresentano anche un’opportunità per verificare che tutti i sistemi siano pronti e funzionanti in vista dell’inizio dei test pre-campionato, evitando così di perdere prezioso tempo in pista per piccoli inconvenienti risolvibili in anticipo. La vettura svizzera curata dallo staff di James Key presenta diverse novità tecniche, sia a livello di geometria delle sospensioni, con il passaggio al pull rod all’anteriore, ma anche a centro vettura, dato che l’airbox è stato completamente ridisegnato: è lecito pensare che il radiatore sia stato collocato sopra la Power Unit, in modo da lasciar maggior fantasia agli ingegneri per progettare delle fiancate più snelle ed efficienti.

Come da prassi, il test si è tenuto con gomme Pirelli demo, dedicate proprio a questa tipologia di eventi per non dare vantaggi concreti alle squadre in merito alle mescole che utilizzeranno nel corso della stagione. Il team elvetico ha diviso la pista con McLaren, che ha invece scelto di girare a Barcellona con la monoposto del 2022 per dare l’opportunità a Lando Norris di riprendere il ritmo su una vettura di Formula 1 prima dell’inizio del campionato.

In tema di filming day, domani sarà il turno della Haas a Silverstone, che farà così debuttare la sua VF-24 sulla pista britannica, mentre lunedì 12 sarà il turno della Racing Bulls, che aprirà un nuovo capitolo della sua storia a Misano con la VCARB 01.