F1 | Sargeant: "Pensavo che il mio sogno fosse finito dopo la F3"

Gli Stati Uniti stanno apprezzando sempre più l'attuale Formula 1 e, da quest'anno, i tifosi a stelle e strisce avranno un ulteriore motivo di seguire il Circus iridato grazie alla scelta di Williams, che da questa stagione schiererà Logan Sargeant come pilota titolare.

L'americano è il nuovo compagno di squadra di Alexander Albon dopo aver preso il posto del non confermato Nicholas Latifi. Per Sargeant, questa, sarà la stagione d'esordio in Formula 1, in una stagione molto delicata per la Williams.

Il team ha perso da poco Jost Capito e François-Xavier Demaison, ma ha acquistato James Vowles come nuovo team principal. Sargeant, dunque, potrà farsi forte di come sia riuscito ad arrivare in Formula 1 nonostante un paio d'anni fa sembrava fosse tagliato fuori dopo aver perso il titolo di FIA F3 in maniera rocambolesca nell'ultimo fine settimana della stagione.

"Dopo l'annata in F3 ero sicuro al 100% che fosse finita, a dire il vero. A quel punto, pensavo che sarei andato verso la strada delle LMP o della IndyCar. In quel momento ero soddisfatto, era solo la mia realtà. Sentivo che erano gli unici due posti a cui potevo ancora ambire".

La Williams FW44 con livrea 2023 Photo by: Williams

Sargeant ha sottolineato come l'annata in F3 fosse per lui buona per fare esperienza, ma le sue aspettative di arrivare in Formula 1 fossero tarpate sin dall'inizio.

"Il posto in F3 era semplicemente, sapete, per passare un po' di tempo e rimanere in un'auto e aiutare una squadra a progredire e a trovare una posizione diversa per me, diciamo. Le gare LMP2, le gare GT, ancora una volta, sono solo un po' di divertimento, per fare un po' di esperienza nelle gare di durata e di auto sportive".

"E, ad essere sincero, credo che alla fine sia stato tutto estremamente vantaggioso e mi abbia aiutato moltissimo. Quindi sono contento di aver fatto tutto questo".

Pensando alla stagione che lo aspetta, Sargeant ha ammesso di aspettare le qualifiche con grande impazienza. A suo avviso riuscire a estrarre il massimo dalla vettura con poca benzina e gomme nuove è la sua caratteristica migliore.

"Onestamente, sento che le qualifiche sono il mio pane quotidiano. È sempre stato il mio momento preferito del fine settimana, quando la macchina è leggera, le gomme nuove sono montate e c'è la possibilità di dare il massimo. E direi che questo è probabilmente il mio più grande punto di forza. È quello che mi è sempre piaciuto di più. Quindi sì, probabilmente inizierei da lì".

Logan Sargeant, Williams Photo by: Williams