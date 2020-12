F1, Sakhir, Libere 3: Verstappen prende il controllo

Fra i due litiganti il terzo gode: Max Verstappen ha portato al comando la Red Bull nella terza sessione di prove libere del GP di Sakhir. L'olandese con le gomme soft ha simulato la qualifica in 54"064 e ha messo alle spalle Valtteri Bottas che è rimasto distanziato di 206 millesimi. Max ha dato un segno del suo potenziale candidandosi alla pole position sulla pista esterna del Bahrain.

Il finlandese la sua prestazione l'ha ottenuta in anticipo rispetto a Verstappen e la pista è andata gommandosi soprattutto nello "snake" centrale: Valtteri, finiti gli esperimenti sulla W11 in vista del 2021, ha fatto la differenza su George Russell che non ha migliorato la sua prestazione di ieri con un 54"664 che lo pone solo al settimo posto con un divario di quattro decimi dal compagno di squadra.

Molto bene Pierre Gasly terzo con l'AlphaTauri: il francese si è tenuto alle spalle Esteban Ocon quarto con la Renault ad appena 27 millesimi. Positivo anche Lando Norris con la McLaren quinto davanti ad Alexander Albon con la seconda monoposto di Milton Keynes: l'anglo-thailandese non ha mai montato le gomme rosse e ha centrato il suo tempo con le medie, dando la sensazione che la Red Bull possa differenziare la strategia in Q2.

Le due Racing Point di Sergio Perez, ottavo, e Lance Stroll, nono, hanno migliorato dopo aver sostituito l'ala posteriore passando ad una versione più carica. La top ten è completata da Carlos Sainz con la seconda MCL35.

Male la Ferrari: i due piloti del Cavallino hanno tentato il giro piuttosto presto rispetto a tutti gli altri, per cui non hanno beneficiato del miglioramento del grip. Charles Leclerc, autore di un testacoda all'ultima curva, si è ritrovato una SF1000 piuttosto nervosa, mentre Sebastian Vettel ha dovuto interrompere la sessione in anticipo a causa di un problema alla power unit che ha consigliato i tecnici di Maranello a sostituire il motore precauzionalmente prima delle qualifiche con un'unità più vecchia, senza penalità.

Insomma le Rosse non hanno brillato con Leclerc solo 13esimo e Vettel 15esimo. A parità di motore ha fatto meglio Antonio Giovinazzi che ha portato l'Alfa Romeo in 11esima piazza a meno di un decimo dalla top 10, mentre Kimi Raikkonen è solo 16esimo con l'altra C39.

Daniil Kvyat con la AT01 si è collocato davanti alle Ferrari ed è 12esimo, mentre fra le Rosse si è infilato fra le Rosse con la Renault. Bene Pietro Fittipaldi non ultimo con la Haas: il brasiliano ha lasciato a Kevin Magnussen tre decimi, ma si è messo dietro Jake Aitken con la Williams. Pietro sarà costretto a partire ultimo perché gli verranno cambiate centralina e batteria.