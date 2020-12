F1, Sakhir, Libere 2: Russell ci prende gusto

George Russell gode e Valtteri Bottas rosica. Questo è il riassunto della seconda sessione di prove libere nel GP di Sakhir. Il giovane sostituto di Lewis Hamilton ha chiuso davanti a tutti anche la sessione del pomeriggio con il tempo di 54"713 che è due decimi più lento di quello colto in mattinata. L'inglesino non ha commesso alcuna sbavatura, pur mai risultando il più veloce nei tre intertempi del circuito esterno del Bahrain, una pista troppo corta per non creare problemi di traffico.

Bottas, in realtà, nella simulazione da qualifica aveva ottenut un 55"311 che sarebbe stato il nuovo record della pista, ma il finlandese è finito largo alla curva 8 e si è visto cancellare il tempo dalla direzione di gara. Valtteri non si è preoccupato, preferendo dedicarsi al long run nel quale quale ha fatto la differenza con il nuovo compagno di squadra che deve ancora trovare il passo giusto. E, allora, non deve stupire trovare Bottas solo all'11esimo posto a sei decimi da George. Il nordico ha sommato diversi errori nella parte guidata del tracciato, mostrando di non gradire quel tratto della pista.

Alle spalle di Russell si conferma Max Verstappen secondo ad appena 128 millesimi dalla Mercedes: l'olandese però non è sembrato a suo agio nel tratto guidato pieno di bump nei quali è possibile danneggiare il fondo.

Ottima la prestazione di Sergio Perez che ha portato la Racing Point al terzo posto con un distacco di 25 millesimi dalla Red Bull, mentre Lance Stroll è settimo anche se distanziato solo di tre decimi dalla vetta.

Molto bene Esteban Ocon con la Renault: il francese è costantemente davanti a Ricciardo su una pista veloce dove si trova a suo agio, visto che Daniel non è andato oltre l'ottavo posto. In quinta piazza c'è Alexander Albon con la seconda RB16: l'anglo thailnadese ha ridotto a due decimi il margine da Verstappen.

Positiva la prestazione di Daniil Kvyat sesto con l'AlphaTauri, molto competitiva anche sul passo gara. Il russo è arrivato nella scia di Albon, mentre Pierre Gasly è nono con l'altra AT01: il francese è stato colpito a una mano da un sasso durante il long run e ha accusato molto dolore a un dito.

La top 10 è completata da Carlos Sainz con la McLaren: lo spagnolo ha accusato dei guai alla selezione del cambio, mentre Lando Norris 17esimo ha coperto solo 14 giri contro i 58 di Jake Aitken a causa del fondo danneggiato in un fuori pista.

Non bene la Ferrari: la squadra del Cavallino ha sofferto con Sebastian Vettel che non si sente un buon appoggio nel posteriore. Il tedesco ha collezionato ben due testacoda nei quali ha spiettellato le gomme (un treno di medie e uno di soft) per cui non deve stupire il 16esimo tempo a 1"1 dal vertice. La SF1000 soffre sul tracciato esterno del Bahrain, ma è lecito chiedersi dove avrebbe potuto collocarsi Charles Leclerc che, con le gomme medie, aveva ottenuto il miglior tempo del T1 quando poi ha dovuto abortire il giro a causa di un problema a un semi asse che si è rotto.

Il monegasco è riuscito a rientrare con la Rossa in folle ai box, ma i meccanici non sono stati in grado di rimandare il giovane talento in pista prima della bandiera a scacchi. Charles non è riuscito a effettuare la simulazione da qualifica e ha dovuto rinunciare al long run, per cui accuserà delle difficoltà nella messa a punto della sua vettura.

Non deve stupire, quindi, vedere le due Alfa Romeo davanti alle Rosse con Kimi Raikkonen 12esimo seguito da Antonio Giovinazzi e dalla Haas di Kevin Magnussen.

La 15esima piazza è di Nicholas Latifi con la Williams: il canadese ha rifilato mezzo secondo ad Aitken, mentre Magnussen ha dato quattro decimi a Pietro Fittipaldi, il brasiliano debuttante con la seconda Haas. I volti nuovi sono entrati nel Circus su una pista ostica per i rookie.