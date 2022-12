F1 | Sainz: "Vasseur? Lo conosco, so che farà bene in Ferrari"

Carica lettore audio

Nella giornata di martedì la Ferrari ha annunciato l’ingresso di Frederic Vasseur a Maranello per assumere il ruolo di team principal e direttore generale a partire dal mese di gennaio dopo le dimissioni di Mattia Binotto.

Vasseur si unirà alla Ferrari dopo aver trascorso le ultime sei stagioni in Sauber, col team svizzero che ha sfoggiato il marchio Alfa Romeo negli ultimi quattro anni, e dopo aver anche occupato per un breve periodo il ruolo di team principal alla Renault nel 2016.

Parlando in occasione di un evento della Estrella Galicia in Spagna, Carlos Sainz ha affrontato l’argomento Vasseur dicendosi speranzoso che l'arrivo del nuovo tema principal rappresenti un "cambiamento positivo" per poi sottolineare quanto la motivazione aggiuntiva che deriva possa dare una nuova linfa al team.

"Ogni volta che arriva qualcuno di nuovo ha una motivazione in più perché vuole fare bene per sé e per la squadra", ha detto Sainz.

"Bisogna dargli il tempo di vedere come funziona la squadra e capire quali cambiamenti sono necessari. La Ferrari è molto grande e so che ci vorrà del tempo. Non è un qualcosa che può accadere da un giorno all'altro".

Sainz ha rivelato di aver già parlato con Vasseur dopo la conferma della sua nomina e che i due erano già in contatto quando Vasseur stava cercando di ingaggiare Sainz durante il suo breve periodo alla Renault.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Lo spagnolo avrebbe corso con il team francese nel 2017 per poi passare alla McLaren e dal 2021 alla Ferrari.

"Ho sentito parlare molto bene di lui", ha detto Sainz. "Lo conosco personalmente, voleva già ingaggiarmi per andare alla Renault. Ho parlato con lui ieri, l'ho chiamato e ho avuto il mio primo contatto come pilota Ferrari. So che farà bene".

Vasseur subentra alla Ferrari in un momento in cui la squadra sta cercando di porre fine alla sua astinenza da titoli iridati che risale al 2008. Pur avendo iniziato col piede giusto la stagione 2022, la Ferrari non è riuscita a lottare ad armi parti contro la Red Bull nel corso dell’anno.

Sainz ha ottenuto la sua prima vittoria in F1 al Gran Premio di Gran Bretagna a luglio, ma ha faticato ad abituarsi alla F1-75 nella prima metà di campionato ed ha patito sei ritiri nel corso della stagione.

Lo spagnolo ha concluso la sua seconda stagione con la Scuderia al quinto posto in campionato, a 62 punti dal compagno di squadra Charles Leclerc.

"Quest'anno è il primo in cui ho avuto una macchina davvero competitiva e questo mi ha fatto imparare molto", ha detto Sainz. "Sono sicuro che approfitterò di questa esperienza per migliorare in futuro".