F1 | Sainz su Leclerc: "Mi ha mostrato un po' di più i miei limiti"

Carica lettore audio

Sebbene la stagione 2022 non sia stata esattamente la più facile per Carlos Sainz da quando è arrivato in Formula 1, è stato in grado di raggiungere alcuni importanti traguardi che rimarranno a lungo nella sua memoria, come la sua prima pole position e la prima vittoria, entrambe a Silverstone.

Nonostante ciò, il pilota della Ferrari ha ammesso di non essere soddisfatto della sua seconda stagione in Rosso, in quanto la F1-75 era molto competitiva, soprattutto all'inizio della stagione, quando ha avuto più difficoltà ad adattarsi ad una vettura che il suo compagno di squadra ha dominato alla perfezione nei primi appuntamenti della stagione.

Con il passare delle gare, Sainz ha recuperato il feeling ed ha colmato il divario dal pilota monegasco, raggiungendo lo stesso livello ed addirittura battendo Charles Leclerc in alcuni dei round finali della stagione.

Lasciandosi alle spalle tutto quello che è successo nel 2022, il pilota madrileno si concentra ora sulla prossima stagione: "Voglio partire molto più forte, un po' di più rispetto a come ho finito quest'anno. Voglio essere un pilota migliore, con una maggiore conoscenza di questa generazione di vetture".

Allo stesso tempo, ripensando al suo secondo anno in Ferrari, è ancora preoccupato per le difficoltà incontrate all'inizio della stagione, quando ha commesso alcuni errori di guida atipici: "Non sono del tutto soddisfatto della mia stagione. Non mentirò, la prima metà dell'anno è stata troppo difficile per me rispetto a quanto mi aspettassi".

"Ogni macchina che ho guidato in Formula 1, mi sono sempre adattato immediatamente. È stata la prima volta nella mia carriera che mi sono trovato a due o tre decimi dal passo e ho dovuto abbassare la testa per cercare di capire dove fossero quei due o tre decimi", ha spiegato il pilota spagnolo.

La buona forma di Leclerc nelle prime gare della stagione, quando è arrivato a dominare la classifica piloti con grande facilità, unita ai suoi problemi, è stata una lezione preziosa per Carlos.

"Charles ha guidato molto bene nella prima metà dell'anno, mi ha mostrato un po' di più i miei limiti. Ma alla fine sono riuscito a trovare il ritmo. Ho concluso ad un ottimo livello e questa è una buona base per poter fare meglio dall'inizio della prossima stagione", ha concluso il pilota madrileno, che ha chiuso il campionato 2022 al quinto posto con un totale di 246 punti, 62 punti dietro a Leclerc, che invece si è piazzato secondo alle spalle di Max Verstappen.