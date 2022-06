F1 | Sainz: "Stavo attaccando, ma ho commesso un errore"

Carica lettore audio

A fine sessione Carlos Sainz non è riuscito a nascondere la propria delusione. Il pilota spagnolo, divenuto punto di riferimento per la Ferrari in Canada dopo la penalità rimediata da Charles Leclerc a seguito della sostituzione della power unit, non è stato in grado di insidiare Max Verstappen nella lotta per la pole ed è stato scavalcato nella classifica dei tempi anche dalla sorpresa di giornata Fernando Alonso.

Il pilota della Alpine, velocissimo sul tracciato di Montreal sin dal venerdì, è riuscito infatti a strappare il secondo riferimento di giornata al connazionale nei secondi finali di una sessione semplicemente stupenda e domani avrà l’opportunità di condividere la prima fila con il leader del campionato.

Sainz, invece, dovrà cercare di infastidire il pilota della Red Bull prendendo il via dalla quarta casella. Un risultato al di sotto delle aspettative, specie considerando il potenziale tecnico della Ferrari F1-75 sul giro secco, che Carlos ha spiegato una volta uscito dall’abitacolo della propria vettura.

“Nell’ultimo giro ero riuscito ad ottenere il miglior T1, ma nel secondo settore ho commesso una sbavatura nell’ultima curva ed ho perso mezzo secondo. Stavo attaccando per cercare di prendere la pole ed alla fine ho concluso al terzo posto per quell’errore”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz ha poi spiegato di aver riscontrato un peggioramento del feeling con la sua monoposto quando l’asfalto del tracciato di Montreal ha iniziato ad asciugarsi consentendo ai piloti di abbandonare le Pirelli da bagnato estremo per passare alle intermedie.

“Oggi mi sentivo abbastanza bene in macchina, soprattutto con le gomme full wet. Quando la pista è andata asciugandosi gli altri sono riusciti a progredire mentre a me mancavano un paio di decimi”.

Nonostante la delusione per un terzo tempo che lascia l’amaro in bocca, Carlos ha voluto guardare con ottimismo alla corsa di domani e non ha nascosto ambizioni di vittoria. Lo spagnolo, però, non vuole assolutamente sottovalutare l’incognita Alonso.

“Siamo comunque in una buona posizione in ottica gara. Sarà una bella lotta con Max e vediamo cosa riusciremo a fare con Fernando dato che è stato veloce sin dal venerdì. Cercherò di fare una bella gara e vedremo se riuscirò a lottare per la vittoria”.