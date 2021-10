F1 | Sainz, sorriso amaro: "Con le Soft parti col piede sbagliato"

Imprevedibilità. Forse è questa la parola corretta per andare a descrivere quanto successo in occasione delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Il tracciato di Austin ha regalato sorprese destinate a segnare in un modo o nell'altro la storia per la lotta al titolo e, se è vero che giustamente Hamilton e Verstappen occupano le prime pagine, va sottolineato il fatto che alle loro spalle la lotta si preannuncia davvero serrata.

In casa Ferrari, ad esempio, le ormai note migliorie alla componente ibrida della power unit hanno permesso a Charles Leclerc e Carlos Sainz di conquistare un quarto ed un quinto posto sullo schieramento di partenza.

Lo spagnolo, tuttavia, ha rischiato di essere vittima illustre del Q2. Nella seconda sessione di qualifica, la pista è andata peggiorando imprevedibilmente, costringendo gli uomini di Maranello a montare gomma Soft sulla SF21 dello spagnolo per evitare venisse eliminato. Così facendo, Carlos sarà costretto a partire con una mescola di svantaggio rispetto ai diretti rivali, dovendo pensare di pari passo una strategia alternativa da adottare in vista della corsa.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Non potrò andare lungo e sarà penalizzante in una gara come questa. Quando fai un primo stint corto parti sempre col piede sbagliato", dichiara Carlos ai microfoni di Mara Sangiorgio di Sky Sport F1." Non puoi andare lungo con la Soft e hai più degrado rispetto agli altri. Dovremo inventarci qualcosa con la strategia”.

“Per noi il degrado gomme è un punto debole. Ne abbiamo sofferto sia ieri che oggi. In gara solitamente la McLaren è superiore a noi da questo punto di vista. Partendo con le soft per me sarà dura ma ci proverò".

Sainz dichiara tuttavia che il pacchetto complessivo della SF21 per Austin è comunque buono. “Ad inizio Q1 ho avuto subito un buon feeling con la vettura e sono riuscito ad ottenere un buon tempo utilizzando un solo set di gomme. Per quanto riguarda la Q2, invece, c’è qualcosa da analizzare perché sono stato l’unico a scendere in pista con le soft e poi la pista è peggiorata tantissimo e non mi è stato possibile passare il turno con le medie che era il nostro obiettivo”.

“Per il resto ho fatto un bel giro in Q3. Charles ha dovuto fare un giro capolavoro per battere il mio tempo. Ci troveremo entrambi davanti alle McLaren ed è sicuramente una buona posizione. Il mio obiettivo sarà quello di partire bene e restare davanti alla McLaren”, conclude Sainz.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 8 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 8 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 3 / 8 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 4 / 8 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 5 / 8 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 6 / 8 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 8 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 8 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images