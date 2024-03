F1 | Sainz: "Sono secondo, non ci credo. In gara posso farcela"

Il volto di Carlos Sainz, al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Australia, è allo stesso tempo sorprendente e scontato. Scontato perché non è riuscito a nascondere una condizione fisica imperfetta dopo l'operazione d'appendicite subita appena 15 giorni fa, ma è anche sorprendente perché, nonostante tutte le difficoltà, tra le due Red Bull ci sarà lui e non il compagno di squadra Charles Leclerc.

Sainz, soprattutto nella giornata di ieri, sembrava in difficoltà nel guidare la SF-24 come serve, ovvero al limite. Oggi, però, la storia è stata differente. I primi segnali sono arrivati nelle Libere 3 di questa mattina, ma nelle qualifiche il madrileno della Ferrari è stato straordinario.

Niente da fare contro un Max Verstappen tornato imperatore proprio nel momento più opportuno, ma aver messo alle spalle tutti gli altri è per Carlos un motivo d'orgoglio, soprattutto per il dolore che affronta quando si cala nell'abitacolo della sua Rossa.

"Sono state un paio di settimane davvero difficili", ha dichiarato Sainz al termine delle Qualifiche. "Sono rimasto anche per qualche giorno a letto, ma alla fine sono riuscito a esserci e oggi sono addirittura in prima fila. Quando ho visto di essere nelle prime posizioni in qualifica quasi non ci credevo, è stata davvero dura, ma sono davvero molto soddisfatto e felice di gareggiare con le Red Bull".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"All'inizio, ieri, ero un po' arrugginito, ma poi sono riuscito a recuperare la velocità e a ritrovare il passo e mi trovo davvero molto bene sulla macchina".

Turno dopo turno, Sainz è riuscito ad affrontare perfettamente ogni sessione disputata sino a ora, ma la gara non sarà fatta di pochi giri consecutivi, bensì di 58 passaggi sul traguardo ad alta intensità, soprattutto con una Ferrari competitiva sul passo gara qualora dovesse confermare le cose positive fatte vedere nella giornata di ieri e durante la mattinata di oggi.

"Non mentirò, non sono davvero nella condizione perfetta quando sono alla guida, ma penso di poter fare tutta la gara. E fino a quando ce la faccio, senza troppi dolori... Chiaramente è difficile. scomodo, ma non ho troppi dolori e spingerò".