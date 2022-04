F1 | Sainz: "Più vicino ai primi. Qualifiche molto incerte"

Carica lettore audio

Il porpoising, forse, non incide in maniera netta sui tempi sul giro, ma c'è chi lo soffre in maniera più evidente di altri. Tra questi c'è Carlos Sainz Jr. Il madrileno della Ferrari è stato autore oggi di un'ottima prima giornata di pista all'Albert Park di Melbourne, sede del Gran Premio d'Australia di Formula 1.

Carlos ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere e il terzo nella seconda, ma dando sempre l'impressione di essere sempre molto presente e attivo nelle posizioni di vertice, quelle che contano. Ha spesso risposto colpo su colpo ai miglioramenti dei diretti rivali - Charles Leclerc e Max Verstappen - ma ha anche ammesso di soffrire il porpoising.

"In pista non è stato semplice. L'asfalto è piuttosto insidioso e non è stato facile guidare. Penso abbiate visto tutti il porpoising che abbiamo, abbiamo dovuto fare i conti anche con quello. Quindi non è facile al momento, ma allo stesso tempo sono stato veloce nelle due sessioni, sono stato al passo dei migliori. Non vedo l'ora che arrivi domani".

Il nuovo asfalto della pista, poi, è un altro fattore da non sottovalutare. Sainz ha affermato infatti che mettere in temperatura le gomme Hard non è facile. Con le Soft, invece, sarà importante pensare alla giusta strategia. Queste mescole, così come affermato da Pirelli prima di inizio stagione, se lasciate raffreddare in maniera corretta dopo il primo giro lanciato, tornano a recuperare grip e a Melbourne, così come a Jeddah, continuano a funzionare molto bene per diversi giri.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Riscaldare le gomme su questa pista è difficile, soprattutto con le mescole più dure. Ma anche con la morbida. Sembra che la Soft sia già pronta per spingere sin dal primo giro cronometrato, ma poi, dopo il giro di raffreddamento, diventa sempre più veloce. Non credo sia una cosa legata al riscaldamento, ma credo sia una caratteristica dello pneumatico che abbiamo visto anche a Jeddah. Ero più a mio agio con gomme usate che con gomme nuove. E' una cosa che dobbiamo studiare e capire come andare in qualifica nel migliore dei modi nella giornata di domani".

"In qualifica usciremo con gomme nuove, perché quando le hai disponibili le usi. Ma penso che domani sarà interessante capire quale sarà il compromesso migliore per le qualifiche. Penso che saranno una sessione interessante, così com'è accaduto a Jeddah. E' già difficile capire queste nuove vetture, poi anche le gomme. Ci saranno un sacco di incognite domani".

"Con la nuova ala anteriore il problema è stato adattarla al fondo. L'ala è piena di sensori e quelli fanno sì che sia difficile trovare l'intesa perfetta tra le componenti. I meccanici hanno faticato proprio a causa dei sensori", ha concluso Sainz.