F1 | Sainz: "Non è stato semplice ritrovare la fiducia"

Carica lettore audio

Sarà una prima fila interamente rosso Ferrari quella che domani aprirà il Gran Premio di Miami. Sul tracciato statunitense, infatti, sono stati Charles Leclerc e Carlos Sainz a brillare in qualifica con il monegasco autore della terza pole stagionale e lo spagnolo bravo nel riprendersi dopo il brutto errore commesso nelle Libere 2.

Gli occhi di tutti oggi erano puntati proprio su Sainz. Dopo due ritiri patiti in Australia e Imola e l’incidente che ha compromesso il programma di lavoro del venerdì, in molti aspettavano al varco Carlos e la risposta è arrivata in maniera netta.

Velocissimo nel primo settore, incisivo nel secondo, Sainz ha chiuso la qualifica con il secondo crono in 1’28’’896, pagando un gap da Leclerc di 190 millesimi.

Un risultato che ha portato nuovamente il sorriso sul volto di Sainz ed è servito anche a far ritrovare fiducia allo spagnolo dopo un periodo piuttosto negativo.

“Dopo un incidente piuttosto pesante come quello di ieri non è stato semplice ritrovare la fiducia su un circuito nuovo e difficile come questo di Miami” ha dichiarato soddisfatto il ferrarista al termine della sessione. “Ho comunque mantenuto la calma e sono riuscito a realizzare due bei giri”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Dove Carlos ha stupito è stata la freddezza nel non volere strafare. Il vantaggio di 2 decimi nel T1 sulla pole provvisoria di Max Verstappen è stato gestito con grande maturità nel secondo settore. L’appuntamento con la prima pole in carriera, però, è sfuggito per una piccola sbavatura commessa nell’ultima curva costata due decimi come confermato dal suo ingegnere di pista via radio a fine turno.

“Ancora non sono riuscito ad ottenere una pole, ma considerando quanto accaduto ieri sono contento”.

Adesso sarà fondamentale non sprecare quanto di buono fatto oggi. Complice l’errore commesso da Max Verstappen nell’ultimo tentativo, la Ferrari ha monopolizzato l’intera prima fila ed adesso al box della Rossa si dovrà studiare con attenzione la strategia per cercare di tenere a bada le due Red Bull dotate di una velocità di punta superiore.

“Domani sarà una giornata interessante. Non ho ancora provato una simulazione di gara con il carico di carburante, e domani sarà la prima volta che correrò in queste condizioni. Sarà abbastanza impegnativo, ma ho fiducia nella vettura. Penso che potremo fare un bel lavoro”.