F1 | Sainz: "Non chiuderò le porte a un ritorno in Ferrari"

Il conto alla rovescia che separa Carlos Sainz dall'uscita dalla Gestione Sportiva di Maranello e dalla Ferrari è iniziato a gennaio e si avvicina passo dopo passo al traguardo.

Lo spagnolo, dunque, porrà fine alla sua esperienza con il Cavallino Rampante dopo 4 stagioni in cui è riuscito a vincere la sua prima gara, a Silverstone, e a ripetersi altre due volte pur passando attraverso momenti molto difficili legati alle prestazioni delle monoposto più che alla sua forma.

Tra il fine settimana del Gran Premio d'Olanda e quello di Monza, dove Carlos riceverà per l'ultima volta l'affetto dei tifosi della Ferrari, il madrileno è intervenuto ai microfoni di DAZN Spagna commentando quello che sarà il suo addio al team di Maranello.

“Quello che mi porto via di questi quattro anni alla Ferrari sono le tre vittorie, la mia prima vittoria in Formula 1 a Silverstone, i grandi momenti a Singapore e Melbourne”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Erik Junius

“E per questo credo che sia anche importante per me godermi queste ultime gare senza avere altre preoccupazioni in mente, perché nella vita non si sa mai cosa può succedere dopo. Essere stato un pilota Ferrari e esserlo per le ultime gare di questa stagione è qualcosa che mi godrò appieno e che sfrutterò al massimo”.

Sainz s'è lasciato andare a qualche considerazione legata al suo addio alla Ferrari. Il rapporto tra le parti non ha avuto alcuna crepa. Semplicemente l'arrivo di uno dei due piloti più vincenti della storia della Formula 1 - Lewis Hamilton - ha cambiato le carte in tavola. Questo, però, non lascia alcun rancore in Carlos, che non chiude la porta a un eventuale ritorno in futuro.

“Forse la cosa più difficile da spiegare è che non c'è nulla che non abbia funzionato con la Ferrari. È semplicemente che c'è stato un sette volte campione del mondo [Hamilton] che ha deciso che l'ultima parte della sua carriera agonistica l'avrebbe trascorsa alla Ferrari e in questo senso sono stato un po' un sacrificio”.

“Lascio la Ferrari con buoni risultati, con un buon rapporto sia con Fred [Vasseur] che con Charles [Leclerc]. Penso che abbiamo fatto una buona squadra, abbiamo ottenuto vittorie, podi insieme, un buon rapporto con tutti gli ingegneri, con i tifosi. Pertanto, non si può mai chiudere la porta a una squadra come la Ferrari, considerando che mi restano ancora cinque o dieci anni di carriera”.