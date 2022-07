F1 | Sainz monta la terza centralina: 10 posizioni di penalità

Carica lettore audio

Com'era prevedibile Carlos Sainz Jr. ha preso una penalità di 10 posizioni da scontare in griglia di partenza al Gran Premio di Francia, che si terrà in questo fine settimana al Paul Ricard, per aver smarcato la terza centralina della stagione.

Ricordiamo che ogni pilota può usarne un massimo di 2 nelle 22 gare previste per questa stagione, ma il madrileno è stato già costretto a usare la terza dopo la rottura della power unit avvenuta sulla sua Ferrari F1-75 al Gran Premio d'Austria.

Stando al documento emesso dal delegato tecnico della FIA Jo Bauer, Sainz ha così contravvenuto all'Articolo 28.2 del Regolamento Sportivo 2022 della Formula 1 e per questo dovrà scontare la penalità in questo fine settimana.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

Anche Mercedes ha sostituito la centralina su entrambe le monoposto, quelle di Lewis Hamilton e George Russell. Entrambi i piloti britannici, però, non sono in penalità avendone utilizzata solo una sino a questo momento.

Tornando a Sainz, le penalità che sarà chiamato a scontare in questo fine settimana potrebbero non essere finite. La Ferrari potrebbe cogliere l'occasione per smarcare un'intera power unit nuova da mettere in rotazione per il pilota madrileno.

A quel punto, se così dovesse essere, Sainz sarebbe costretto a partire dal fondo dello schieramento com'è stato chiamato a fare Charles Leclerc al Gran Premio del Canada, andato in scena il mese scorso.

Da segnalare inoltre che sulla Ferrari F1-75 numero 55 di Carlos Sainz è stata sostituita anche la batteria. Questa, però, è la seconda unità perché sino a ora ne era stata utilizzata solo una. Ricordiamo che il numero massimo di batterie utilizzabili su una singola monoposto nell'arco di una stagione è di due unità.