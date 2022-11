F1 | Sainz: "Mercedes intoccabili, noi siamo sulla difensiva"

Carica lettore audio

Limitare i danni. Era questo l’obiettivo di Carlos Sainz jr. al via del Gran Premio del Brasile ed il pilota spagnolo della Ferrari è riuscito nella missione nonostante la buona sorte non l’abbia aiutato.

Scattato dalla settima posizione a causa della penalità dovuta alla sostituzione del motore termico, Sainz non si è mai risparmiato ed è riuscito ad artigliare un terzo gradino del podio che rappresenta una boccata d’aria fresca per una Ferrari in grave crisi nei confronti della Mercedes.

Partito con gomme medie, così come il suo compagno di squadra Charles Leclerc, Carlos ha dovuto effettuare un pit anticipato nelle battute iniziali per via di un tear off andato ad infilarsi nella presa d’aria del freno posteriore destro.

Nonostante il gran fumo, la Ferrari F1-75 dello spagnolo non ha subìto danni all’impianto frenante e Sainz, grazie anche alla safety car entrata nel finale per consentire ai commissari di rimuovere la McLaren di Lando Norris, è riuscito a superare di forza un Sergio Perez in crisi di passo per mettere le mani sul terzo gradino del podio.

“Nel complesso è stata una bella gara” ha dichiarato Sainz al termine della corsa. “Nelle prime fasi, però, abbiamo avuto un problema con i freni che si sono surriscaldati ed abbiamo dovuto effettuare una sosta anticipata e passare ad una strategia a 3 soste che probabilmente non era la più veloce”.

“Da lì ho spinto al massimo. Ho effettuato un bel sorpasso alla fine su Checo e sono riuscito a salire sul terzo gradino del podio dopo essere scattato dalla settima piazza. Credo che possiamo essere contenti”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La doppietta ottenuta oggi dalla Mercedes riapre in maniera inattesa la lotta per la seconda posizione nel Costruttori. Il team otto volte campione del mondo si trova adesso a soli 18 punti di distanza dalla Ferrari e considerando lo stato di forma delle due squadre non ci sarebbe da stupirsi se il sorpasso arrivasse proprio ad Abu Dhabi.

“Chiaramente siamo sulla difensiva al momento. Le Mercedes oggi erano intoccabili, erano le vetture più veloci. È da un po' di weekend che sono in forma e penso che siano in lotta per la vittoria anche ad Abu Dhabi. Noi dovremo limitare i danni”.