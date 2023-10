F1 | Sainz: "Mercedes ci dà 0"3 al giro, dura tenerla dietro"

Carlos Sainz è piuttosto amareggiato quando si presenta a commentare il quarto posto ottenuto al Gran Premio del Messico.

In effetti, partendo dalla prima fila, lo spagnolo aveva ben altri obiettivi per la gara in cui era al fianco del suo compagno di squadra poleman, Charles Leclerc.

Ma se era durissima sperare di tenersi alle spalle il solito Max Verstappen, il colpo che ha fatto più male è stato subire la rimonta da parte di Lewis Hamilton, che con la Mercedes è risalito dal 6° al 2° posto superando pure Leclerc nella seconda parte di gara.

"Non è stata una bella gara, ma abbiamo visto chiaramente che ci manca qualcosa qui rispetto a Red Bull e Mercedes", spiega Sainz sceso dalla sua Ferrari, dopo aver per diversi giri chiuso la porta all'altra Mercedes, quella condotta da George Russell.

"In Qualifica facciamo la Pole Position dando 0"3 alla Mercedes, in gara è stata la Mercedes ad averceli dati al giro e quindi diventa difficile tenerle dietro. Con Russell ci siamo riusciti, ma con Hamilton era impossibile; purtroppo è andata così".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

A seguire, Sainz ha anche evidenziato le difficoltà nel guidare bene la sua SF-23 cercando di ottenere quelle prestazioni che mancavano.

"Per me il primo stint con la media è stato difficile, anche perché era già danneggiata dal giro di formazione. Inoltre ho dovuto alzare parecchio il piede perché le temperature del motore stavano salendo".

"Nel secondo stint abbiamo corretto il bilanciamento e con la gomma dura eravamo un po' più veloci, ma nulla di speciale".

"Il problema è che la Mercedes riesce a far durare un po' più di noi le gomme, quindi si può permettere di montare le medie alla fine, come oggi, mentre noi non riusciamo a terminare la gara se lo facessimo".

"Hanno una flessibilità sotto questo aspetto che noi non abbiamo, stiamo cercando di migliorare le caratteristiche della vettura per l'anno prossimo in questo senso. Ormai quest'anno è così e sappiamo che non siamo come la Mercedes".