F1 | Sainz: "La SF-23 reagisce proprio come ci aspettavamo"

È un Sainz molto concreto quello che ha parlato ventiquattr’ore prima del via della stagione 2022. Lo scorso anno la Ferrari è stata protagonista di un avvio di stagione perfetto, ma Carlos ricorda bene che il suo feeling con la monoposto non era stato dei migliori, un aspetto che ha finito col condizionare la sua stagione.

Un’esperienza che non vuole ripetere, ed il primo obiettivo che si è posto è proprio quello di cominciare il 2023 con un rendimento subito molto vicino a quello ottimale. Per il resto Sainz (come tutti) tira il freno, affida alla Red Bull il ruolo di squadra favorita ma ricorda che la stagione è lunga, e non sarà la prima gara a fare la differenza.

Siamo alla vigilia di una nuova stagione. Com’è il tuo umore rispetto a dodici mesi fa?

“L’anno scorso mi sentivo ottimista, poi la prima parte di campionato nel mio caso si è rivelata più dura del previsto. Quest’anno ho cercato di arrivare al via della nuova stagione più preparato, ho cercato di utilizzare i tre giorni di test per adattare il mio stile di guida alla monoposto, e credo di aver fatto dei passi avanti. Ogni macchina ha le sue caratteristiche, ma la SF-23 è in realtà un’evoluzione della vettura precedente, quindi i cambiamenti non sono poi così radicali”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ci sono indiscrezioni secondo le quali ti saresti trovato meglio di Charles nel primo approccio con la monoposto...

“Non so da dove arrivino queste voci, ma nel team non ho sentito nulla in merito. Non so come possano prendere forma queste convinzioni dall’esterno, non abbiamo ancora portato la macchina al limite, e fino a quando non spingeremo al massimo in qualifica è prematura ogni considerazione”.

Ferrari SF-23: si prepara la rossa per le libere di domani Photo by: Roberto Chinchero

Avete avuto quattro giorni per analizzare i riscontri emersi dai test, che scenario è emerso?

“Abbiamo constatato che la monoposto reagisce esattamente come ci aspettavamo dall’analisi del lavoro svolto in galleria del vento e sul simulatore. Sono contento di questo aspetto, ma non sappiamo ancora se saremo in grado di arrivare dove vogliamo essere, questo aspetto emergerà solo nel corso della stagione. La prima risposta arriverà tra 48 ore, vedremo...”.

In questi giorni nessuno sembra volersi sbilanciare, trincerandosi dietro il concetto che ‘non sappiamo cosa hanno fatto gli avversari’…

“C’è un punto interrogativo sugli ultimi due o tre decimi, ma in F1 gli ultimi due o tre decimi sono i più importanti, qualcosa di cruciale in questo sport. Non ho idea di dove si collocheranno esattamente Ferrari, Red Bull, Aston Martin e Mercedes, ma non credo di rivelare un segreto nel dire che la squadra più in forma sembra essere la Red Bull. Credo che almeno inizialmente saranno loro il riferimento, ma vedremo”.

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale della Scuderia Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cosa è cambiato con il nuovo team principal?

“Fred ha un profilo diverso da Mattia e sta iniziando a dare la sua impronta al modo in cui viene gestita la squadra. Parliamo di una struttura composta da 1.200 persone, un numero che necessita di tempo per essere analizzato e compreso, e non dimentichiamo che i suoi primi giorni in pista con la squadra risalgono alla scorsa settimana. È ancora nella fase di apprendimento, ma si iniziano già a vedere delle novità”.

I cambiamenti alla gestione delle strategie ti danno fiducia?

“Quando c’è un cambiamento c’è sempre la fiducia che possa funzionare al meglio, ma alla fine non è una rivoluzione come si pensa dall’esterno”.

Credi che la squadra si senta un po’ sotto pressione avendo iniziato con una doppietta dodici mesi fa?

“Da parte mia non c’è questa sensazione, poiché lo scorso anno non ho iniziato molto bene. Ma proprio nel 2022 abbiamo visto che chi vince la prima gara non necessariamente vince il campionato, ed al contrario, puoi anche ritirarti con entrambe le monoposto nella prima corsa dell’anno ed essere campione a fine stagione, ed è ciò che è accaduto lo scorso anno alla Red Bull. Quindi qualunque cosa dovesse accadere in questa prima gara dovremo mantenere i piedi per terra, restando concentrati sul lavoro che ci aspetta. Domenica sera, qualunque sarà il verdetto, avremo davanti 22 gare da disputare”.

Ferrari SF-23: l'ala da medio carico resta la prima scelta per Sakhir Photo by: Giorgio Piola

Avrete delle novità che arriveranno in vista di domani o delle modifiche che farete alle monoposto prima del via del weekend?

“Ci sono sempre aspetti che verifichi e migliori, altrimenti non sarebbe Formula 1. Cercheremo di creare il miglior pacchetto possibile per questa prima gara, credo che ci sia ancora un margine di miglioramento rispetto a dove abbiamo finito nel test. E cercheremo di mettere tutto insieme”.

Ti aspettavi un Aston Martin così veloce?

“Già dallo scorso mese di dicembre c’erano voci secondo le quali Aston Martin avrebbe fatto un grande passo avanti. Sappiamo che i loro numeri in galleria del vento e nel simulatore erano molto buoni, immagino che abbiano anche cercato di contenere queste voci, ma i test hanno confermato i rumors, e credo siano nel gruppo delle squadre di testa. In generale credo che sia una buona notizia per la Formula 1, e ovviamente anche per Fernando”.