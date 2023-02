F1 | Sainz: "La SF-23 è molto dettagliata. Vogliamo i titoli"

Carica lettore audio

3 non è solo il numero perfetto, ma anche quello delle stagioni di Carlos Sainz Jr. da pilota Ferrari. Il madrileno si appresta infatti a prendere parte alla terza campagna da alfiere del Cavallino Rampante in Formula 1 e le ambizioni sono chiare e precise: lottare per vincere sino alla fine.

Se nel 2022 la Ferrari ha avuto un inizio sfavillante, perdendo poi tutto lo slancio iniziale; quest'anno le ambizioni sono legittimamente diverse. L'arrivo di Frédéric Vasseur come team principal e una monoposto che solo all'apparenza è molto simile alla F1-75 sono buoni punti di partenza.

Sainz si è detto rapito dalle forme della SF-23, monoposto presentata oggi a Fiorano con cui la Ferrari correrà nel Mondiale 2023 di Formula 1. A colpirlo maggiormente è l'accuratezza dei dettagli, di come ogni particolare sia stato estremizzato senza stravolgere un concetto su cui, a Maranello, puntano ancora forte.

"Sono molto contento di vedere la macchina per la prima volta così completa, l'ho vista davvero poco fa per la prima volta e sto ancora cercando di capirla e girarci attorno perché sembra davvero bella, ancora più bella rispetto alla F1-75".

"Ora il rosso sembra più acceso, un po' più brillante. La macchina sembra più definita, più curata, sembra una bella evoluzione della monoposto dell'anno scorso, più dettagliata. Non vedo l'ora di guidarla".

Le ambizioni della Ferrari, così come quelle di Sainz, sono alte. Il 2022 ha mostrato quanto il team, almeno inizialmente, fosse sulla strada giusta. Ecco perché con la SF-23 si punterà a fare ancora meglio.

"Ovviamente cercherò di migliorare quanto ho fatto l'anno passato. Credo che la priorità della squadra sia fare un altro passo avanti rispetto alla passata stagione. Ora vogliamo fare un altro passo ulteriore che possa consentirci di lottare per i titoli mondiali e lottare per la vittoria in tutti i gran premi, ma anche essere più competitivi che possiamo. Ma allo stesso tempo vogliamo migliorare in tutte le aree e ci siamo dati questi come principali obiettivi".

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Sainz ha poi raccontato quanto fatto in inverno riguardo la sua preparazione fisica. La pausa, che è stata più lunga rispetto a quella tra il 2021 e il 2022, ha permesso a Carlos di avere più tempo per prepararsi e di farlo in maniera più attenta e scrupolosa.

"E' stato un inverno molto lungo, perché la stagione è finita un po' prima rispetto al solito. Quindi ho iniziato a gestire la mia preparazione un po' prima degli anni passati, così come ho potuto riposare prima. Sono stati due mesi lunghi, in cui ho iniziato il mio programma d'allenamento".

"Mi sono concentrato forse un po' di più dal punto di vista cardio, normalmente sarebbe stato fare pesi per cercare di aumentare la muscolatura, ma ora sono quasi al mio limite riguardo al peso consentito ai piloti. Mi devo concentrare di più dal punto di vista cardio".

"Credo che il mio comportamento sia molto vicino a quello degli italiani e sento che quando sono con i miei meccanici, gli ingegneri, ovviamente gente che conosco da quando sono in Italia e sono molto simile a come si comportano loro. Anche il mio modo di vivere qui. Una delle cose più difficili da fare, essendo qui, è evitare di prendere peso prima della prima gara della stagione. Dovrò rinunciare a qualcosa a pranzo", ha concluso il madrileno.

Casco di Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari