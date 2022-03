F1 | Sainz: "La Ferrari sta andando nella giusta direzione"

Carica lettore audio

Carlos Sainz trasmette una sensazione di solidità, preciso nelle analisi, acuto quando vuole lanciare un messaggio e molto realista quando c’è da trarre delle conclusioni.

La Ferrari sta disputando un buon programma di test pre-stagionali, ma Sainz sa che per quanto il morale sia buono, a contare davvero saranno le prime classifiche ufficiali che sarano emesse in Bahrain la prossima settimana.

Per ora la pista di Sakhir dice che la Scuderia sta procedendo bene, ma come in tutti gli altri box, resta il punto interrogativo sul potenziale degli avversari, e rimanda al mittente le ‘frecciate’ di Russell, che ha indicato la Ferrari come monoposto da battere.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A Carlos questo assaggio di stagione ha portato comunque sensazioni positive, ad iniziare dal ritorno ad una guida più aggressiva diventata indispensabile per addomesticare queste monoposto.

Il lavoro della Ferrari sembra procedere in modo positivo anche in condizioni molto diverse rispetto a quelle che avete trovato a Barcellona. La tua fiducia sta aumentando?

“Siamo ancora nel pieno del nostro programma di test, stiamo facendo tante prove giorno dopo giorno e i valori in campo non sono ancora chiari. Qui in Bahrain nell’arco di un’ora può cambiare le condizioni della pista cambiano davvero tanto, aumenta o diminuisce la temperatura, così come il vento, ed una curva in cui facevi molto fatica di colpo vai bene, così come il contrario. È sempre difficile trarre delle conclusioni a Sakhir”.

La Ferrari è stata una delle squadre che ha portato degli sviluppi tecnici in queste prove. Sei soddisfatto, dal tuo punto di vista, dei progressi della monoposto?

“Sì. Per noi la priorità prima di queste prove era risolvere i problemi di porpoising che abbiamo avuto a Barcellona, cercando di migliorare la guidabilità ed anche la vita del pilota. Abbiamo portato in pista delle novità al fondo della monoposto con l’obiettivo di risolvere il problema senza intaccare troppo le prestazioni, e credo che stiamo andando nella giusta direzione. Questo conferma che la squadra sta lavorando bene, e premia l’enorme sforzo fatto per avere le novità disponibili in tempo per queste prove”.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo Photo by: Giorgio Piola

A Barcellona, a parte il problema del porpoising, le monoposto sono sembrate abbastanza facili da guidare. Non ci sono stati errori da parte dei piloti, le gomme si sono confermate efficienti e solide, ma questa settimana sembra tutto un po' diverso. Gli pneumatici sembrano soffrire di più e stiamo vedendo molti più errori da parte dei piloti. Le tue impressioni su queste monoposto sono cambiate dopo i riscontri che stanno arrivando da questi test? Credi che stiamo vedendo un quadro più realistico rispetto ai test di Barcellona?

“Quando si gira su questa pista è sempre tutto molto diverso rispetto a Barcellona, dal livello di grip dell’asfalto alle temperature. La prima sensazione che avverti è che la macchina ha meno grip, ma è un aspetto noto, è stato così anche in passato. Quest’anno in più avvertiamo maggiormente le asperità dell’asfalto, perché le monoposto sono molto più rigide, ed essendo tutto un po' nuovo in termini di conoscenza delle vetture, credo che ci stia qualche errore in più del solito. Aggiungo che in questi giorni anche il vento sta dando molto fastidio, ed è una variabile che queste monoposto sentono molto”.

Sei sorpreso dalle differenze di performance tra le monoposto che stiamo vedendo in queste prime prove? Temi che potremo vedere dei gap maggiori rispetto alla scorsa stagione?

“È una sorpresa, concordo, credo che nessuno nel paddock se lo aspettasse. Ma stiamo vedendo tanti concetti differenti di vetture, basti vedere come noi alla Ferrari abbiamo sidepod molto voluminosi, mentre la Mercedes ne è quasi priva, ed anche la Red Bull presenta soluzioni differenti. Credo che questo sia il bello della Formula 1, forse tutti avevano un po' paura che questo aspetto sarebbe andato perso con il nuovo regolamento tecnico, invece stiamo vedendo dieci monoposto differenti in tanti concetti, ed è davvero bello”.

Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Osservando dall’esterno, le monoposto sembrano soffrire tutte di sottosterzo. Credi che sarete chiamati a cambiare il vostro stile di guida?

“Non c'è solo il sottosterzo, ma anche sovrasterzo, c’è molto lavoro da fare sull'equilibrio generale per portare questa generazione di vetture ad un livello vicino quello dello scorso anno. In termini di prestazioni non siano così lontani, ma l'equilibrio sembra un po' complicato rispetto ad altre stagioni. Sotto certi aspetti è divertente, ci sono più aree in cui poter sperimentare e più componenti da sviluppare. Personalmente mi piace essere ripartiti da un reset, eravamo arrivati a guidare delle monoposto praticamente perfette in termini di equilibrio”.

Ieri George Russell ha parlato della Ferrari dicendo al momento sembra essere la monoposto migliore in tutte le condizioni. Credi che sia una valutazione oggettiva o sono già iniziati i giochi mentali per mettere pressione agli avversari?

“Diciamo che questo è in linea con lo stile Mercedes ed anche di George, si cerca di esaltare gli avversari per poi venire alla prima gara e spazzare via la concorrenza. Se fosse il primo anno in cui lo fanno allora forse ci crederei, ma parlano così da molti anni ormai, e poi alla prima gara della stagione sono lì davanti. Credo di più ai dati gps, e li possiamo vedere cosa stanno facendo, ma… non dirò altro”.