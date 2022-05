F1 | Sainz: "La F1-75 è difficile da guidare con il mio stile"

Carica lettore audio

La rottura di Charles Leclerc quando sembrava lanciatissimo verso la vittoria è stata un duro colpo per la Ferrari a Barcellona, che però ha pagato anche la domenica difficile di Carlos Sainz, che nella sua gara di casa non è mai riuscito ad inserirsi nella lotta per la vittoria o per il podio.

Dopo una pessima partenza, il pilota spagnolo è finito in testacoda alla curva 4, riuscendo a ripartire solo in 11° posizione, ma con il fondo danneggiato. A quel punto per lui non è stato semplice proseguire e si è dovuto accontentare di rimontare fino al quarto posto, favorito anche da un calo nel finale di Lewis Hamilton.

"La partenza è stata difficile. Penso di aver sbagliato la procedura e da lì ho cercato di recuperare. Penso che sia stata una folata di vento a farmi andare in testacoda: lì si è danneggiato il fondo e la macchina non era più la stessa", ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport F1.

"Avevo una mancanza di carico abbastanza grossa, che non mi permetteva di spingere nelle curve veloci. Ho provato comunque a recuperare fino ad arrivare quarto, che non era il nostro obiettivo, ma almeno abbiamo preso dei punti", ha aggiunto.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il problema reale però sembra essere alla radice, perché il figlio d'arte non ha avuto problemi ad ammettere che in questo momento ha delle difficoltà a guidare una F1-75 che non è particolarmente adatta al suo stile di guida.

"E' molto chiaro che sto faticando con la macchina. Anche se gli aggiornamenti funzionano ed è veloce, è molto difficile da guidare per il mio stile di guida. Non ho trovato il bilanciamento che avevo l'anno scorso, che mi faceva andare fortissimo. E' una cosa su cui sto lavorando con i miei ingegneri e con tutta la squadra per vedere il bicchiere mezzo pieno".

Infine, ha dedicato qualche parola al compagno di squadra, quasi per consolarlo dopo la delusione: "Peccato per Charles, perché poteva vincere ed allungare in campionato. Ma le gare sono così, nelle prime gare è successo alla Red Bull di sbagliare ed oggi è toccato a noi".