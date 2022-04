F1 | Sainz incolpa Ricciardo: "Gli avevo lasciato lo spazio"

Carica lettore audio

L’unica nota positiva per Carlos Sainz in queste ultime due settimane è stato il rinnovo di contratto con la Ferrari sino al 2024. Per il resto lo spagnolo sta vivendo una situazione sportivamente molto complicata.

In occasione dello scorso appuntamento di Melbourne Carlos era stato colpito dalla sfortuna in qualifica, quando una bandiera rossa apparsa poco prima di concludere il giro lo ha costretto a partire dalla nona casella.

In gara, poi, le cose sono andate peggio quando a causa di un problema al volante è stato autore di una partenza da dimenticare che l’ha fatto retrocedere a centro gruppo. La foga di voler recuperare lo ha spinto poi a strafare ed il risultato è stato un errore che lo ha fatto finire in ghiaia costringendolo al ritiro.

Sainz era giunto ad Imola desideroso di riscattarsi, ma già al venerdì tutto si è complicato già in qualifica quando lo spagnolo ha sbagliato nei minuti conclusivi della Q2 andando a muro alla Rivazza.

Partito dalla decima posizione nella Sprint Race, Carlos è riuscito a regalare ai tifosi della Rossa una bella rimonta chiudendo in quarta piazza, ma nell’appuntamento clou del weekend la fortuna ha deciso di voltargli daccapo le spalle.

Quando è giunto alla prima variante, Sainz è stato colpito nella posteriore destra da Ricciardo ed è finito nella via di fuga non riuscendo a ripartire.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, si scontrano al giro iniziale Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il secondo zero consecutivo in classifica ha lasciato il segno sul morale dello spagnolo, ma Sainz ha cercato di professare positività nelle interviste di fine GP.

“Non è un momento facile, sicuramente. Avevo la voglia di disputare questa gara sul bagnato dopo essermi sentito a mio agio per tutto il weekend, ma per qualche ragione non ho avuto fortuna questo weekend”.

“È da due gare consecutive che non riesco a percorrere più di due giri e questa è una cosa penalizzante. Mi piacerebbe poter passare più tempo al volante della vettura, ma questo sport è così. In questi momenti devi rimanere positivo e pensare a lavorare consapevole che la fortuna girerà”.

Il madrileno non si è poi nascosto dietro ad un dito quando ha addebitato la colpa dell’incidente interamente su Daniel Ricciardo. Il pilota della Ferrari ha ammesso di aver lasciato tutto lo spazio disponibile all’australiano, ma questo non è bastato…

“Alla seconda curva Ricciardo ha perso la macchina sul cordolo e mi ha buttato fuori. Io gli avevo lasciato lo spazio sufficiente”.

Nella valutazione del weekend, Sainz non ha poi dimenticato quanto successo in partenza quando sia lui che il suo compagno di squadra Leclerc sono stati autori di un avvio da dimenticare. Carlos ha sottolineato come il team debba lavorare su questo aspetto per non farsi trovare nuovamente impreparato in futuro.

“Siamo partiti male, e questo è un aspetto che dobbiamo analizzare anche in relazione a quello che hanno fatto gli altri, ma la gara era soltanto all’inizio e si potevano recuperare posizioni”.