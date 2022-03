F1 | Sainz: "I tempi arrivano con facilità, c'è del potenziale"

Carica lettore audio

La Ferrari bracca la Red Bull. È questo il risultato che emerge al termine delle prime due sessioni di prove libere andate in scena sul tracciato del Bahrain che hanno confermato i valori emersi in occasione della tre giorni di test della scorsa settimana.

Se in vetta alla classifica dei tempi si è piazzato Max Verstappen con una RB18 apparsa subito molto equilibrata, alle spalle del campione del mondo troviamo le due F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il monegasco è sembrato subito a proprio agio con l’ultima creatura di Maranello e quando ha montato le gomme soft ha ottenuto quale miglior crono il tempo di 1’32’’023 fermandosi a soli 86 millesimi dal riferimento firmato Verstappen.

Un po' più in difficoltà con le Pirelli rosse, invece, Carlos Sainz. Lo spagnolo, infatti, ha pagato mezzo secondo di ritardo dalla vetta, ma non è sembrato particolarmente preoccupato.

Carlos, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 HD, ha voluto sottolineare il grande progresso compiuto dalla Ferrari rispetto alla passata stagione puntando l’attenzione sul fatto che, nonostante il feeling non ottimale con la sua monoposto, i tempi siano arrivati senza particolari problemi.

“È bello vedere la squadra nelle posizioni di vertice già dall’inizio, a differenza dello scorso anno. È bello vedere che i giri veloci arrivino con più facilità rispetto al 2021”.

Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz ha spiegato come abbia faticato maggiormente nella seconda sessione di prove libere. Lo spagnolo, infatti, ha evidenziato di non aver trovato la confidenza ottimale con l’anteriore, a differenza di quanto accaduto in FP1, quando le temperature dell’asfalto sono diminuite.

“Purtroppo non ho vissuto una giornata ideale. Soprattutto nelle FP2 non ho trovato un buon feeling, ma nonostante ciò ho ottenuto il terzo tempo e questo vuol dire che c’è del potenziale e che stiamo facendo un buon lavoro”.

“Adesso devo trovare un buon bilanciamento ed un buon feeling con la vettura su gomme soft per fare un passo avanti in vista di domani. Mi aspetta una serata di lavoro. Quando la temperatura del tracciato è calata non mi sono sentito a mio agio con l’anteriore. Mi manca quel mezzo secondo che sono convinto si possa trovare”.