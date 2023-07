F1 | Sainz felice: "Ho mostrato il mio vero potenziale oggi"

Il terzo posto con il sorriso. Carlos Sainz Jr. al termine della Sprint Shootout si è detto più che soddisfatto per aver ottenuto la seconda fila nella griglia di partenza della Sprint Race, che si terrà questo pomeriggio sul tracciato di Spa-Francorchamps.

Sainz ha mostrato uno stato d'animo quasi opposto a quello del suo compagno di squadra, pur avendo a sua volta avuto l'opportunità di firmare la pole ed essersela vista sfuggire dalle mani. Leclerc ha commesso un errore, mentre il madrileno è stato solo impreciso in più punti. Errori piccoli, tali però da relegarlo in seconda fila (a 25 millesimi da Verstappen), anche alle spalle della McLaren MCL60 di un eccellente Oscar Piastri.

"Mi sono sentito molto bene", ha confermato Sainz al termine della Sprint Shootout. "Oggi sono riuscito a fare un bel giro. Sono riuscito a mostrare il mio vero potenziale dopo un paio di errori fatti ieri".

"Sono contento del terzo posto. Ovviamente non tanto contento per il distacco dalla pole, perché siamo vicinissimi e avrei anche potuto farla io. Però allo stesso tempo ho fatto il mio ultimo giro piuttosto presto rispetto a tanti miei rivali, quindi deve essere stato un bel giro".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Anche Sainz, così come Leclerc, è stato contento delle sensazioni provate al volante della SF-23. Si è rivelato veloce in tutte le condizioni: con le Intermedie a inizio turno e pista bagnata, ma anche negli ultimi istanti, quando la pista era molto più asciutta.

"La macchina ha dato buone sensazioni, specialmente con le Intermedie sono andato molto veloce. Lo sono stato anche nel Q1, con la pista molto bagnata. Non siamo andati male. La Red Bull è molto davanti, ma a parte loro siamo competitivi".

"Le aspettative per la Sprint Race di oggi sono di fare il podio, devo vedere la griglia, devo capire da dove parte Perez e da dove partono le Mercedes. Perché penso che saranno loro i nostri rivali principali. Sergio partirà ottavo e nella Sprint sarà dura, ma con il passo che le Red Bull hanno in questo fine settimana, non so nella Sprint Race, ma sicuramente nella gara di domani batteranno tutti", ha concluso il pilota della Ferrari.