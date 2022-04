F1 | Sainz: "Frenato dalla bandiera rossa, poi un guasto"

Carica lettore audio

Una sfortunata serie di eventi ha letteralmente mandato in fumo i legittimi pensieri e le velleità di lottare per la pole position del Gran Premio d'Australia di Carlos Sainz Jr.

Il pilota della Ferrari, dimostratosi subito veloce sin dal primo turno di libere, è non è andato oltre il nono posto in qualifica a causa di due eventi che hanno rovinato le sue prove ufficiali e hanno privato la Ferrari di una potenziale prima fila tutta rossa.

Prima la bandiera rossa innescata dall'incidente di Fernando Alonso in Q3 che, per pochi istanti, lo ha privato di un giro che sarebbe stato molto buono. E' iniziata così la Q3 del madrileno, ovvero con uno dei due tentativi bruciati da un guasto che ha bloccato il cambio dell'Alpine numero 14.

"Oggi sicuramente ero in lotta per la pole, come in altre gare. Ma in Q3 ho preso la bandiera rossa proprio mentre stavo finendo il giro. E non sono riuscito ad avere un giro valido", ha dichiarato Sainz al termine delle qualifiche.

A completare l'opera, poi, è arrivato un problema allo starter del motore. Questo ha fatto perdere qualche minuto al team per riaccendere il V6 della Ferrari e a Carlos è costato un paio di giri, quelli necessari per mettere in temperatura le gomme.

La F1-75 ha il difetto - se confrontata alla Red Bul RB18 - di scaldare meno rapidamente le gomme, pur gestendole meglio in gara. Ecco perché Sainz avrebbe avuto bisogno di un paio di giri che, invece, non ha avuto. Nel suo ultimo tentativo ha girato con un set di Soft non nella giusta finestra d'utilizzo e ha rischiato così di sbattere in un paio d'occasioni.

"Nel secondo tentativo ho avuto un problema all'avviatore del motore della macchina", ha spiegato lo spagnolo della Ferrari. "Non si accendeva. Sono arrabbiato, perché non dovremmo avere questi problemi con lo starter. E' stato semplicemente un disastro".

"Siamo tornati in pista con 2-3 minuti di ritardo, e per la nostra macchina non è buono, perché abbiamo problemi nello scaldare le gomme".

"Ho potuto fare solo un giro di preparazione e quello lanciato che ho fatto avevo le gomme fredde. E a quel punto ho quasi sbattuto per 2 o 3 volte. E tutto quello che poteva succedere in Q3 è successo, non sono riuscito a fare nemmeno un giro pulito".

"Ora ci troviamo in nona posizione, mentre avrei potuto essere in prima fila e giocarmi la vittoria. Potete immaginare la rabbia che ho dentro di me in questo momento. Domani sarò aggressivo, cercherò di rimontare anche se so che non avremo il vantaggio prestazionale che avevamo in Bahrain e a Jeddah", ha terminato Carlos.