F1 | Sainz: "Ferrari ora più solida. C'è tanto hype su di noi"

Carica lettore audio

Nel corso dei test pre-stagionali la Ferrari ha lanciato segnali ben precisi: il 2020 e il 2021 sono ormai un lontano ricordo. La F1-75 sembra promettere tutt'altre prestazioni rispetto alle progenitrici e anche il team sembra esserne consapevole.

Carlos Sainz Jr. arrivato lo scorso anno per prendere il posto di Sebastian Vettel, inizia la sua seconda stagione da pilota della Ferrari con aspettative completamente diverse rispetto a 12 mesi or sono. La nuova era della Formula 1 è partita e la Ferrari pretende di tornare protagonista.

Le prestazioni della monoposto rossa fatte vedere - anche se ancora assai celate - nei test hanno fatto aumentare l'attenzione nei confronti del Cavallino Rampante. Questo "hype", come lo ha chiamato il madrileno, all'interno del team si percepisce. Allo stesso modo i componenti della Ferrari sentono di far parte di una squadra più forte rispetto all'anno passato.

"Non so perché in mente ci sia sempre l'idea di non voler credere troppo alla vittoria. Nella tua mente vuoi venire qui, pronto a lottare per vincere. Come pilota vuoi essere pronto, ma anche non crederci troppo, diciamo. Sono pronto per qualunque cosa arrivi. L'hype attorno al team è grande in questo momento. Inizierò ad avere aspettative reali dopo i primi tre turni di libere".

La Ferrari è attesa da tutti. Come vi siete preparati per questa stagione?

"Per me il lavoro è stato fatto principalmente a Maranello, in fabbrica. Non potete immaginare lo sforzo che abbiamo messo in questo progetto. Abbiamo lavorato sopra questa macchina per un periodo molto lungo per tante ore. E' un grande sforzo, una grande spinta da parte di tutto il team e sono molto orgoglioso di questo. Dopo i primi giorni di test abbiamo avuto pochi problemi d'affidabilità e siamo stati molto solidi durante tutto l'inverno. Per me il 2021 è stato importante solo per conoscere il team, arrivare a preparare il nostro piano assieme, migliorare in aree dove abbiamo fatto miglioramenti, diventare più solidi e migliorare a livello di team di gara in gara. Siamo molto più solidi ora rispetto a un anno fa. Siamo più legati e pronti a qualunque cosa".

Porpoising, la Ferrari vuole eliminarlo questo weekend

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La parola tornata in auge nel corso di queste settimane è porpoising. Un problema delle monoposto a effetto suolo creato dall'aerodinamica che fa sobbalzare e monoposto sui rettilinei quando superano i 250 chilometri orari. Quasi tutti i team ne hanno sofferto parecchio nelle due sessioni di test tra Barcellona e Sakhir, ma la Rossa - stando a quanto affermato da Sainz - ha l'intenzione di farlo sparire già in Bahrain.

Se così fosse, sarebbe una grande notizia per la Ferrari: la settimana prossima si terrà il Gran Premio del'Arabia Saudita a Jeddah, una pista velocissima, dove il porpoising potrebbe essere un problema molto fastidioso per i piloti, ma anche grave.

"Credo che per la Ferrari girare con la stessa vettura nei test senza fare cambiamenti sia stato importante. Abbiamo lavorato sul porpoising e sul renderla più veloce. Siamo riusciti a concentrarci sullo sviluppo dell'assetto, più elementi di performance da testare per vedere se potevamo mettere la monoposto in una finestra maggiormente competitiva. Questo ci ha aiutati di sicuro. Non abbiamo ancora fatto nessun giro di performance, non abbiamo mai messo la macchina al limite. Ma ho fatto un sacco di long run e tutte quelle cose che ci hanno aiutato a capire meglio la macchina".

Avete trovato il giusto compromesso tra prestazioni e controllo del porpoising?

"Il compromesso tra porpoising e prestazioni è difficile da trovare. Come pilota è complicato, ho sofferto del porpoising. Quindi è un compromesso da trovare. Sono un forte sostenitore del fatto che il porpoising sparirà Non è normale vedere una monoposto di F1 saltellare in quel modo. Stiamo lavorando per cercare di risolverlo già in Bahrain. I test fatti qui sono andati molto meglio rispetto a Barcellona e siamo stati in grado di far funzionare la monoposto in una finestra migliore. Dobbiamo però continuare a lavorarci per liberarci completamente del porpoising".

Quali sono i guai legati al porpoising per i piloti, a parte il mal di testa?

"Il porpoising può influenzare i riferimenti per la frenata, perché non puoi vederli. Non si può frenare troppo tardi, quindi c'è un compromesso da trovare tra il comfort del pilota e le prestazioni della monoposto. Penso che la parte più difficile legata al porpoising sarà quando andremo in piste su cui non abbiamo mai provato, perché credo che l'asfalto, le condizioni, il calore e la pressione dell'aria influiscano sull'aerodinamica, quindi anche sul rimbalzo della vettura. Penso che la sfida più grande sarà in Arabia Saudita. E' un tracciato ad alta velocità e una nuova pista per tutti con queste monoposto, penso sarà difficile da preparare. Sarà una cosa a cui prenderemo le misure a poco a poco, ma certamente sarà una grande sfida".

Cosa pensi della nuova gestione gomme tra qualifiche e gara? Ti piace il format?

"Penso che il nuovo formato delle qualifiche, quello legato all'utilizzo in partenza della gara con gomme usate in Q2, sia più corretto. L'unica cosa negativa è che, probabilmente, nelle gare ci saranno 1 o 2 stop al massimo. Tutti proveranno a partire con le mescole più rigide e la gara probabilmente si svolgerà facendo un solo stop. Questo, forse, sarà l'unico lato negativo. Ma sono felice di accogliere questo lato perché è molto più giusto per tutti iniziare una gara con le stesse opportunità".

Con queste nuove vetture, così basse, temi possa accadere qualcosa al fondo se approcci i cordoli in maniera troppo aggressiva?

"Per il momento non ci sono stati riscontri negativi legati al poter passare sui cordoli con queste nuove vetture. Né a Barcellona, né nei test fatti qui la scorsa settimana. Forse perché non abbiamo spinto. Vediamo quando dovremo andare a tutta quali saranno le controindicazioni".