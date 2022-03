F1 | Sainz: "Ferrari non è favorita, ma nemmeno gli avversari"

Carica lettore audio

Quello di Jeddah sarà un weekend importante per Carlos Sainz. Lo spagnolo non è ancora soddisfatto al cento per cento del feeling che ha trovato con la F1-75, ma sa che è questione di tempo. Il verdetto di Sakhir è stato un’iniezione di fiducia, ed ora lo spagnolo non vede favoriti nella conquista del titolo mondiale: “Non ci considero i favoriti, ma non penso che ci siano altri favoriti, è tutto molto aperto”. L’obiettivo, e Sainz non lo nasconde, è essere li a giocarsela fino alla fine, vuole essere della partita e se ci sarà da mettere in chiaro le cose con Leclerc sarà un ‘dolce’ problema che affronterà con Charles e la squadra, certo che tra professionisti maturi non ci saranno ostacoli.

C'è qualche motivo che vi può far temere qui a Jeddah di affrontare un weekend più in salita rispetto a quello di Sakhir?

“Al momento non ci sono dati sufficienti per poter rispondere a questa domanda, abbiamo solo i riscontri di Sakhir, anche se si tratta di un circuito abbastanza completo con curve a bassa, media ed altra velocità. Dai dati GPS possiamo vedere i punti in cui ci siamo espressi meglio e quelli in cui abbiamo faticato un po' di più, ma devo dire che siamo andati abbastanza bene in tutte le tipologie di curve, non abbiamo avuto punti molto deboli o decisamente forti. Ma per quanto riguarda Jeddah, non possiamo ancora saperlo”.

Ti aspetti che il problema del porpoising possa essere maggiore su questa pista?

“Il mio istinto mi dice che potrebbe essere un po' più difficile, perché ci sono alcuni dossi alla fine dei rettilinei. Ricordo anche che ai test di Barcellona, su una pista molto liscia, avevamo dei problemi, ma abbiamo cambiato molte parti della monoposto per cercare una soluzione ed in Bahrain abbiamo raggiunto un buon equilibrio. Ripeto, mi aspetto qualche difficoltà in più, ma non molte di più”.

Hai capito i motivi che ti hanno portato ad iniziare il weekend in Bahrain non al massimo della performance?

“In qualifica alla fine sono stato in lotta per la pole, ed è stata una buona notizia. Considerando la mancanza di feeling ottimale che ho ancora con questa macchina, e la mancanza di comprensione che sento ancora di avere, è stata una buona notizia riuscire a fare un paio di giri molto forti. Devo ancora lavorare sull'assetto, lavorare sulla comprensione della macchina, in questi tre giorni ho analizzato tutto con i miei ragazzi e siamo arrivati ad un paio di teorie molto interessanti che ci porteranno qui a provare alcune cose. Non credo che tutto diventerà perfetto nell’arco di un weekend di gara, è un po' come l'anno scorso, a poco a poco ci arriveremo. Più tempo trascorro in macchina e prima riuscirò ad avere la monoposto che voglio. Qui a Jeddah sarà un test importante, perché su questa tipologia di piste serve fiducia, hai bisogno di sicurezza per sfiorare i muri, quindi capirò quanto mi sento sicuro”.

Credi che se tu e Charles vi ritroverete a lottare per la vittoria con continuità il vostro rapporto potrebbe compromettersi?

“Diciamo che è un bel problema da avere! Poi eventualmente starà a me, Charles ed il team gestire il tutto, nello stesso modo in cui abbiamo gestito le cose fino ad oggi. La pressione in questi casi è più alta, la posta in gioco è più alta, ma penso che siamo abbastanza maturi e sappiamo bene cosa fare”.

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr, Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il direttore di gara ha fatto sapere che da ora in poi non saranno date indicazioni sulla necessità di restituire la posizione dopo una manovra sbagliata. Credi sia un bene?

“Penso sia l'approccio giusto perché è più ‘racing’. Non si possono perdere tre o quattro giri per poi apprendere che bisogna restituire una posizione, se il regolamento è super chiaro deve essere facile capire quando va restituita e quando no”.

I dati gps hanno confermato una Red Bull molto veloce sui rettilinei, mentre la Ferrari è più performante in accelerazione. È legato ai valori di drag?

“È un aspetto che stiamo esaminando perché sappiamo che è parte del nostro deficit rispetto alla Red Bull, stiamo analizzando i livelli di resistenza per vedere se possiamo essere più performanti in rettilineo. Abbiamo fatto un buon passo avanti sul fronte motore, ma i nostri avversari sono ancora molto competitivi, quindi ci aspetta una sfida molto impegnativa”.

Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Cosa pensi dei cambiamenti apportati a questa pista?

“Stavo commentando con Charles che hanno spostato un muro (alla curva 2) ma la traiettoria è comunque adiacente le barriere e la visibilità non è migliorata, credo che dobbiamo continuare a rafforzare questo rapporto con la FIA perché ci aspettavamo un passo nella giusta direzione. Secondo me quanto fatto non ha cambiato le cose, se non in modo marginale”.

Dopo il risultato di Sakhir, chi è il favorito al mondiale 2022?

“Siamo davanti, è vero, ma ci aspetta la stagione di Formula 1 più lunga di sempre. Mancano ancora 22 gare, quindi…chi è il favorito? È impossibile saperlo, ci saranno notevoli sviluppi sulle monoposto, faremo tappa su tante tipologie di piste, ma noi vogliamo essere li a giocarcela. Non ci considero i favoriti, ma non penso che ci siano altri favoriti, è tutto molto aperto”.

Quanto inciderà il budget cap nel lavoro di sviluppo della monoposto?

“Bisogna essere molto attenti. Abbiamo intrapreso la strada della comprensione della monoposto identificando di volta in volta i punti deboli, e non appena li comprendiamo portiamo un aggiornamento per migliorare la situazione. Penso che sia una buona filosofia, vedremo se paga, ma sono fiducioso che stiamo andando nella giusta direzione”.

Sei sorpreso dal successo mediatico che è seguito alla vittoria Ferrari?

“Posso dirvi cento volte quanto sia bello essere un pilota Ferrari, ma finché non lo vivi non ti rendi conto. È stato un grande giorno per noi, per la squadra, per tutti i tifosi e penso anche per i veri amanti della Formula 1. Ti fa venire la pelle d'oca. È qualcosa che non ho mai visto prima in vita mia e che ora voglio vedere in ogni gara e…poi voglio essere quello sul gradino più alto del podio. John Elkann? Gli ho parlato, era molto felice”.