F1 | Sainz felice a metà: "Partenza decisiva e non è andata bene"

Carlos Sainz è tornato a centrare un podio dopo 8 gran premi e lo ha fatto nel momento più opportuno, perché il suo secondo posto ha regalato una grande doppietta alla Ferrari al Gran Premio degli Stati Uniti, andato in scena nella notte italiana al Circuit of the Americas di Austin.

Sulla pista texana le Ferrari hanno mostrato complessivamente un ritmo mediamente superiore a tutti gli altri. Sainz aveva capito di avere una monoposto in grado di vincere, ma la partenza è stata decisiva ai fini del risultato.

Con Verstappen e Norris a battagliare per la prima posizione, le Rosse hanno guadagnato posizioni, andando in testa con Leclerc e in terza posizione con il madrileno. Quest'ultimo, poi, anche grazie a un'ottima strategia ai box, ha sfruttato perfettamente l'undercut sulla Red Bull di Verstappen per cogliere un bel secondo posto.

"Felice per il podio, ma certamente la vittoria era alla mia portata", ha dichiarato Carlos alla fine della gara. "Innanzitutto sono felice per il team e per Charles per un risultato fantastico, che ci mette esattamente dove volevamo nella lotta per il Mondiale Costruttori. Sono estremamente contento di tutti in Ferrari in questo momento".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sapevo che gran parte della gara sarebbe stata decisa in partenza. Sapevo che Lando e Max sarebbero andati giù pesante alla prima curva. Purtroppo ho avuto la peggio in quella situazione e non sono riuscito ad andare in testa. Da lì in avanti, comunque, il mio passo è stato buono. Lo è stato per tutto il fine settimana, però la posizione in pista è tutto e mi sono dovuto accontentare del secondo posto. Ma è chiaro che ho fatto una bella gara".

La SF-24 si è confermata una vettura molto forte nella gestione gomme. Inoltre, le novità arrivate nelle ultime gare hanno dato i primi, veri frutti proprio ad Austin. La Rossa, ora, dovrà essere tenuta in considerazione dagli avversari in tutte le piste sino ad Abu Dhabi.

"La gestione gomme è certamente un punto di forza di questa macchina. Riusciamo ad andare lunghi negli stint e abbiamo davvero poco degrado. La cosa che mi piace molto è che possiamo goderci molto di più le gare. Lo scorso anno, invece, passavamo le domeniche a difenderci, mentre quest'anno possiamo attaccare molto di più, senza pensare troppo alle gomme. Possiamo superare e attaccare. Mi piace molto di più. Speriamo che questa situazione possa rimanere tale sino alla fine della stagione", ha concluso Sainz.