F1 | Sainz: "Fatta tanta comparazione, ma McLaren superiore"

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno utilizzato le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna per capire quale fosse il pacchetto migliore da usare in questo fine settimana, se quello aggiornato che ha esordito per ultimo o se, invece, sia necessario fare un passo indietro.

Una giornata fatta di comparazioni, più che una preparazione vera e propria alle qualifiche di domani e alla gara di domenica. Capire quale sia la strada migliore da perseguire potrà fare la differenza non tanto in questo fine settimana, quanto nel prosieguo della stagione anche per quanto riguarda la realizzazione delle novità e quale strada seguire per lo sviluppo.

Sainz ha confermato il lavoro fatto oggi da lui e da Leclerc. Due configurazioni diverse, con Carlos che ha avuto in dotazione quella vecchia, e che sembra avere dato risultati migliori sui tratti veloci. E Silverstone è una pista dove le alte velocità sono di casa, soprattutto nelle celebri curve che la caratterizzano.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Abbiamo lavorato tutti e due provando cose nel tentativo di migliorare la macchina. Alcune cose sono andate nella giusta direzione, altre no. Ma è venerdì per tutti, vedremo come procederà domani", ha dichiarato Sainz al termine della giornata odierna.

Al di là del lavoro fatto nel box di Maranello, Sainz ha confermato lo status quo della Formula 1 da 3 settimane a questa parte: la McLaren sembra disporre del pacchetto migliore, esaltata poi dalle curve veloci di Silverstone. La Ferrari, anche se dovesse riuscire a trovare un buon compromesso tra le vecchie e nuove soluzioni, non riuscirà ad avvicinarsi alle MCL38 di Lando Norris e Oscar Piastri.

"McLaren sembra proprio essere un passo avanti così come aveva già dimostrato negli ultimi 2 fine settimana di gara. McLaren è chiaramente uno oo due passi avanti a noi. Ed è la stessa cosa questo fine settimana. Noi stiamo cercando di definire quale sia il pacchetto migliore per la nostra macchina, ma la McLaren è ancora più veloce di noi", ha concluso Sainz.