F1 | Sainz: "Fa male dover partire dietro con questa Ferrari"

F1 | Red Bull: Verstappen esprime la tranquillità dei forti

Il quinto successo consecutivo di Max porta l'olandese vicino al primo match-ball per il secondo titolo. L'olandese non si è preoccupato della Ferrari in qualifica, lavorando in funzione della gara dovendo partire dalla settima posizione per la penalizzazione di motore. Verstappen in cinque giri si è messo in scia a Leclerc e poi ha sfruttato la Red Bull così capace da salvaguardare le gomme che non c'è stata storia. Il campione del mondo guida nella consapevolezza del suo momento magico.