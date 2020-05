F1, Sainz: "Entusiasta pensando al futuro in Ferrari"

Carlos Sainz Jr avrà la sua grande occasione nel 2021: pochi minuti fa, infatti, la Ferrari ha annunciato che sarà lui l'erede di Sebastian Vettel a Maranello, andando ad affiancare Charles Leclerc per almeno due stagioni.

Il pilota spagnolo saluterà la McLaren al termine del campionato 2020, ma sembra già impaziente di iniziare la sua avventura in Rosso, stando almeno alle poche dichiarazioni presenti nel comunicato che è stato diffuso stamani dal Cavallino.

"Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra" ha detto Carlos.

Per il momento, però, il figlio del due volte campione del mondo rally prova a tenere lo sguardo rivolto alla ripartenza della Formula 1, prevista per il 5 luglio in Austria, che per lui sarà ancora targata McLaren.

"Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione" ha concluso Sainz, che con Leclerc andrà a formare la seconda coppia più giovane della storia della Ferrari, dopo quella del 1968 formata da Chris Amon e Jackie Ickx.