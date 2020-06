Sainz e Norris: test a Silverstone con la F3 sul bagnato

Piove a Silverstone. La pitlane è deserta, ma le condizioni meteo dovrebbero migliorare da metà pomeriggio. Carlos Sainz è in attesa nei box, mentre Lando Norris ha fatto un giro per constatare le condizioni dell'asfalto con gomme da bagnato.

I due piloti della McLaren, infatti, dovrebbero girare con una Formula 3 del team Carlin, alternandosi nell'abitacolo per riprendere confidenza con la pista in vista del debutto del mondiale di Formula 1 il 3 luglio al Red Bull Ring per il GP d'Austria.

Lando Norris aveva già sostenuto un test con la monoposto di Trevor Carlin. L'inglese si è aggregato al compagno di squadra che ha chiesto all'ex team manager di offrirgli l'opportunità del test sulla pista inglese per togliersi un po' di riggine di dosso.

La McLaren, in piena fase di ristrutturazione a causa della grave crisi economica che l'ha colpita, non è in grado di effettuare un filming day con la MCL35, per cui i piloti della squadra di Woking si arrangiano come possono.