F1 | Sainz e le promesse tradite: la Williams che immaginava è ancora lontana

Silverstone, estate 2022. Carlos Sainz indossa una tuta rossa, guida una Ferrari e, dopo 150 Gran Premi di attesa, conquista la sua prima vittoria in Formula 1. Il 3 luglio di quella stagione è un giorno che cambia la sua carriera, quello che certifica definitivamente il suo posto tra i vincitori.

Quattro anni dopo, lo scenario è completamente diverso. La tuta è diventata blu, la monoposto porta il marchio Williams e Silverstone non rappresenta più soltanto il luogo del ricordo più bello, ma anche il punto in cui il contrasto tra aspettative e realtà appare più evidente. Perché il progetto che aveva convinto Sainz a scommettere sul futuro della squadra di Grove, almeno fino a oggi, non ha mantenuto le promesse.

La scelta di sposare la realtà inglese a partire dal 2025 non era stata dettata dall'immediato: Carlos sapeva che avrebbe dovuto avere pazienza, ma era convinto di entrare in un progetto destinato a compiere un deciso salto di qualità con l'arrivo del nuovo regolamento tecnico. Era una scommessa sul medio periodo, fondata sulla crescita mostrata dalla squadra negli ultimi anni, sugli investimenti messi in campo e sulla convinzione che il 2026 avrebbe rappresentato il momento giusto per raccogliere quanto seminato.

Era una convinzione condivisa anche all'interno della squadra. La Williams aveva scelto di concentrare gran parte delle proprie energie sul nuovo ciclo, accettando di sacrificare il presente nella speranza di presentarsi competitiva all'appuntamento con il cambio regolamentare.

Tutti gli indizi sembravano portare nella stessa direzione: una struttura in crescita, una rivoluzione organizzativa ormai avviata, il motore Mercedes indicato da molti come il punto di riferimento della nuova generazione di power unit. Per questo insieme di ragioni, l'inizio del 2026 ha assunto i contorni della sorpresa.

Non tanto perché la Williams non sia diventata improvvisamente una squadra da podio, aspettarselo sarebbe stato irrealistico. Piuttosto, perché la FW48 è nata con limiti che nessuno immaginava così evidenti, costringendo il team a rincorrere fin dalla prima gara. I ritardi accumulati durante l'inverno, una monoposto appesantita dai compromessi progettuali e la necessità di intervenire per risolvere problemi emersi già nelle fasi iniziali dello sviluppo hanno trasformato quella che doveva essere la stagione del rilancio in un campionato tutto in salita.

La delusione non nasce tanto dalla distanza che ancora separa la Williams dai top team, quanto dal fatto che oggi l'obiettivo sia semplicemente quello di recuperare terreno nei confronti delle migliori squadre del centro gruppo. Una prospettiva ben diversa rispetto a quella immaginata pochi mesi fa.

Gli aggiornamenti stanno lentamente migliorando la situazione e la riduzione del peso della monoposto permette finalmente di avvicinarsi con maggiore continuità alla zona punti. È un segnale incoraggiante, ma rischia di non essere sufficiente a cambiare il quadro generale. Perché, anche eliminando tutti i compromessi che hanno penalizzato la vettura nella prima parte della stagione, il divario rispetto alle aspettative iniziali rimarrebbe comunque importante.

Ed è proprio questo il concetto espresso più volte da Carlos Sainz. Lo spagnolo non ha mai dato l'impressione di essere un pilota impaziente, anzi. Nel corso della sua carriera ha spesso scelto progetti nei quali la costruzione fosse più importante del risultato immediato, contribuendo personalmente alla crescita delle squadre per cui ha corso. Sa perfettamente che in Formula 1 non esistono scorciatoie e che un ciclo vincente richiede tempo.

Ma esiste una differenza sostanziale tra accettare un percorso di crescita e ritrovarsi davanti a un punto di partenza inferiore rispetto a quello che era stato prospettato: è questa, probabilmente, la vera amarezza del momento. Anche perché la Williams degli ultimi anni aveva abituato tutti a una crescita costante.

L'arrivo di James Vowles aveva restituito credibilità a un progetto che sembrava finalmente aver ritrovato una direzione precisa. Passo dopo passo, la squadra aveva ricominciato a costruire fondamenta solide, tanto da convincere un pilota del calibro di Sainz a puntare proprio su quel progetto nel momento più delicato della sua carriera.

Per questo il 2026 rappresentava molto più di una semplice nuova stagione: doveva essere la conferma che la ricostruzione fosse pronta a trasformarsi in competitività. Invece, almeno fino a questo momento, è diventato l'anno delle promesse rimaste tali.

Naturalmente, sarebbe prematuro emettere una sentenza definitiva con un nuovo ciclo tecnico che è appena iniziato. Le basi strutturali sulle quali la Williams sta lavorando non si misurano nell'arco di pochi mesi e il progetto conserva margini di crescita importanti.

Ma il tempo, in Formula 1, conta tanto quanto la velocità. Ogni gara trascorsa a rincorrere pesa su una stagione che avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta, e ogni occasione mancata rende inevitabile una domanda: la Williams riuscirà davvero a diventare la squadra che aveva convinto Carlos Sainz a scommettere sul proprio futuro?

Silverstone, in fondo, ricorda proprio questo. Che i sogni possono trasformarsi in realtà, come accadde a Sainz quel pomeriggio del 2022 con la Ferrari. Oggi, però, su quello stesso circuito resta soprattutto il contrasto tra ciò che il pilota spagnolo immaginava scegliendo la Williams e ciò che la pista, almeno finora, gli ha restituito.

Adesso tocca alla squadra di Grove dimostrare che quelle promesse erano soltanto in ritardo, e non destinate a restare incompiute.